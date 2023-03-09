快訊／高雄「三條通」男拒檢撞進騎樓　熱褲妹嚇壞急逃險沒命

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄市三民二分局警員今(9)日中午攔檢1名男子時，男子突然開車加速逃逸，警察在後方追趕，最後轎車失控撞進牙醫診所的騎樓才停下，柱子硬生生遭撞出裂痕、滿地碎片，而一旁準備騎車離開的女病患見狀趕緊跳開，險些沒命，另有2輛機車遭撞飛。經調查，該名男子身背「三條通」，車上查獲毒品與上膛的槍枝，詳細案情還有待後續釐清。

▲高雄「三條通」男拒檢衝進騎樓，一名女子（紅圈處）險遭撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



三民第二分局說明，9日早上10時50分，2名李、吳姓員警獲報明誠一路有1輛自小客車久停在路旁，2人到場後發現35歲陳姓男子坐在駕駛座毫無動靜、形跡可疑，請求支援警力到場協助。

當員警拍窗欲盤查時，陳男突倒車衝撞警車逃離現場，結果撞入牙醫診所前的騎樓才停下，立即遭壓制上銬，事故造成李員腳步擦挫傷，巡邏警車、1輛貨車，還有4輛機車受損，另外騎樓柱子也被撞出長長裂痕，滿地碎片。

警方初步調查，發現陳嫌身背「三條通」，橋頭地檢署2022年5月16日發布的槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯、高雄地院於2022年5月26日發布之傷害通緝犯、橋頭地院於2022年2月21日發佈之妨害秩序通緝犯，員警也在車內搜出衝鋒槍1支(含彈匣2個)、手槍1支(含彈匣1個)、90子彈40發、空彈殼13發、第二級毒品安非他命2包(毛重1.8公克及4公克)、第三級毒品FM2共3小包(毛重6公克)，全案依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法妨害公務及3件通緝案移送偵辦。