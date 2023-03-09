明年1000億撥補勞保　綠：勞工是蔡英文心頭上的肉

▲民進黨團舉行記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長陳建仁本周宣布，明年將編列1000億元撥補勞工保險基金預算，對此，民進黨立法院黨團9日舉行記者會，批評馬政府對於勞保缺口什麼事都沒做，而蔡政府任內推動年金改革，更逐年透過年度預算及特別預算挹注勞保缺口。民進黨立委劉世芳指出，勞工是總統蔡英文心頭上的一塊肉，撥補1000億將勞保當做社會保險，這是正確的方向。

針對國民黨團今天上午舉行「感謝陳揆納藍營建言，但說好的勞保改革別跳票」記者會，民進黨團稍早舉行「穩定勞保基金，民進黨說到做到」記者會回擊。

劉世芳大酸藍營「割稻尾」，民進黨團幹事長鄭運鵬則說，前總統馬英九執政時期撥補勞保0元，總統蔡英文任內已經挹注1170億元年度預算、300億元特別預算，明年度還要編1000億元預算撥補，「我很意外國民黨團有這麼大的臉，講民進黨對勞保基金的補助是跟國民黨走的？」

民進黨立委吳玉琴說，全世界先進國家因高齡人口增加，都面對勞保給付的人多、繳錢的人少的課題，民進黨政府一直將勞保的年金改革列為重要議題，過程中牽涉1千多萬的勞工，社會需要更多討論，而政府部門透過撥補的方式挹注基金，讓基金可以收支平衡、做微幅的調整，政府負最終責任，希望保障所有勞工能夠長長久久領到老。

吳玉琴說，現在政府已經投入1470億的經費挹注勞保基金，與目前1917億缺口確實還有一些差距，而明年投入1000億將進一步補足缺口。