綠通過「誠信條款」　王定宇解密「沒強制力」原因

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會8日通過「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委的選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則，被形容為類似國民黨的「大局條款」。對此，身兼中執委職務的民進黨立委王定宇說，沒有強致力是因為等到7月開全國黨代表大會恐「來不及」，所以中執會展現一個態度，提醒從政公職對人民的責任。

王定宇今天上午在民進黨團記者會表示，之所以沒有強制力的原因，是因為民進黨的黨規章必須經過全國黨代表大會，提名條例也必須經過全代會，才能夠確定，可是如果等到7月份全代會開會，恐怕會來不及，所以昨天全部的中執委展現一個態度：不鼓勵、不建議現任剛當選的議員跑去參選立委。

王定宇說，這除了提醒從政公職對人民的責任以外，也是一個政黨的態度，不僅僅是對從政黨員的呼籲，也是對支持者的表態，當支持者認同這樣的態度，就是民進黨上到下的態度，且支持者的態度，有時候比黨規章更重要。

民進黨立委劉世芳諷刺說，反觀國民黨落跑議員滿天飛，北北基桃、南高屏剛剛上任、椅子還沒有坐熱的地方民代想要出來選立委，可以看出藍綠兩黨有完全不同的價值觀，民進黨認為應該做好做滿，而不是吃碗內看碗外，除非是艱困選區需要用徵召的。

媒體詢問，民進黨提出「誠信條款」被解讀是為了卡新北市長侯友宜？民進黨團幹事長鄭運鵬說，對於國民黨的提名機制，彼此不同政黨，尊重國民黨的文化；王定宇則笑說，「如果認為這是卡侯的話，這是說出誰的心聲我不知道，但是這是基本的道理嘛！我們有（面對市議員徐巧芯競爭的國民黨立委）費鴻泰好同伴啊，他是好立委同事啊！」