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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接棒小英之友會榮譽總會長　陳時中：賴清德出線將力挺

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,台北市長選情大致底定,陳時中現身競選總部向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中（中）接棒陳建仁（左）小英之友會榮譽總會長職務。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

小英之友會全國總會8日晚間舉辦一年一度的「春之宴」，於台北萬豪酒店席開40多桌，總統蔡英文出席致詞外，衛福部前部長陳時中接棒行政院長陳建仁、擔任小英之友會榮譽總會長。對於未來是否將力挺副總統賴清德參選總統，陳時中受訪說，只要民進黨提名人選確定，小英之友會、包括他自己，全力支持本土政權。

去年底九合一選戰落幕後，蔡英文辭去黨主席一職，黨內關注扮演重要民間力量的小英之友會未來動向，而襄助賴清德總統選戰的屏東縣前縣長潘孟安，上月曾公開談及各縣市已經發起「信賴台灣願景協會」，並指未來「小英之友會」也會併進來等語，同月位於民進黨中央隔壁的小英之友會全國聯誼總會因租約到期撤租，搬遷至長安東路的小英基金會辦公室，引發外界揣想。

值此時間點，因陳建仁接任行政院長，身分已不適合再繼續擔任小英之友會全國總會榮譽總會長一職，小英之友會全國總會長顏志發昨晚在萬豪酒店宴請各地小英之友會幹部，邀請選後已「無官一身輕」的陳時中，接任小英之友會榮譽總會長，投入小英之友會的運作。

對此，陳時中昨晚接受媒體聯訪表示，非常感謝小英之友會總會長與會員的抬愛，讓他接任榮譽總會長，他的責任很單純，就是遂行小英基本路線，讓本土政權持續。

至於未來小英之友會是否全力力挺賴清德選2024總統？陳時中說，民進黨有一定機制，只要提名小組確定是賴清德或確定是誰，目前來講應該是賴清德，總統一聲令下，「我們全力以赴，沒有所謂的心結」。

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