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15元爽吃！日本超人氣「牛奶、香蕉蛋糕」來了　超商限定開賣

▲▼7-11春天零食新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11引進日本超人氣牛奶／香蕉蛋糕，包裝還是超可愛的艾絲樂小兔，每包有10小塊蛋糕，方便與親友分享一起吃。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

隨著時序進入春天，天氣也變得更加溫暖，民眾開始出門賞花、野餐，而野餐怎麼能少了零食！就有超商引進來自日本的牛奶、香蕉蛋糕，軟綿綿的蛋糕送進嘴裡是超濃牛奶、香蕉香，且還可搭配折扣，換算下來吃1塊蛋糕只要15元，趕快買來享受。

7-11以「春賞花之旅」為主軸，推出零食、糖果、飲料等一系列新品，首推日本原裝進口「牛奶／香蕉蛋糕」，還找來艾絲樂小兔聯名打造超Q包裝，可愛又好吃，且自即日起至4/4止，可享購買第2件省100元，等於買2包共20入299元，平均每塊蛋糕只要15元。

▲▼7-11春天零食新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「雪之戀OPEN!宇治抹茶牛奶餅」（上圖）、「旺仔草莓／牛奶口味小饅頭餅乾」（下圖）即日起至4/4可享2件8折、3件以上77折。

不僅如此，7-11還獨家販售「雪之戀OPEN!宇治抹茶牛奶餅」，以雪之戀熱賣香濃牛奶餅結合日本宇治抹茶，一次能吃到香濃奶香與苦甜抹茶融合的新滋味；「旺仔草莓／牛奶口味小饅頭餅乾」與OPEN將聯名，內含10小袋方便食用，牛奶、草莓雙口味一次滿足。

▲▼辻利茶舗「粉嫩櫻花祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供）

▲最新抹茶櫻花系列甜點開吃。（圖／辻利茶舗提供，下同）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」強勢迎來「粉嫩櫻花祭」，首推這條「嫻櫻莓果卷」，嚴選日本國產八重櫻漬鹽拌入西班牙覆盆莓鮮奶油，再包進招牌抹茶戚風蛋糕當中，每一口都能吃到淡淡櫻漬鹽結合酸甜莓果香，還有宇治抹茶的微苦滋味；加碼必吃「櫻花冰心大福」，是日本八重櫻漬鹽結合北海道鮮奶油的組合，大口咬下有綿密鹹甜的櫻花冰心餡，搭配外層Q彈大福皮，簡直超滿足，即日起陸續上市。

▲▼辻利茶舗「粉嫩櫻花祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供）

▲全新抹茶莓果卷吃得到淡淡櫻花香。

▲▼辻利茶舗「粉嫩櫻花祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供）

▲冰心大福也推出櫻花口味。

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