珍珠紅茶、烏龍奶茶都有！　超商「9大茶飲買任選2送1」剩2天

▲超商茶飲買2送1開放寄杯。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

一起來喝茶！有超商於APP祭出限時「9大茶飲任選買2送1」優惠活動，包括人氣珍珠紅茶、蜜香玫瑰茶歐蕾、烏龍醇奶茶等通通有，且開放寄杯、冷熱互換，把握今（9）日、明（10）日限定2天囤一波；加碼門市也有「全品項第2杯7折」優惠，通通別放過。

全家今（9）日、明（10）日限時2天於APP隨買跨店取祭出「私品茶55元系列飲品任選買2送1」活動，優惠品項包括蜜香玫瑰茶歐蕾、仙女珍珠紅茶、仙女醇奶茶、冰小清新檸檬飲、熱紫蘇飲、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬紅烏龍、檸檬高山青，並開放寄杯、冷熱互換，每人限購2組，可兌換期限至2023年5月31日；加碼至4月4日前全台門市也可享「私品茶全品項第2杯7折」優惠。

▲7-11至3月12日前祭出一系列咖啡組合優惠。

另，7-11即日起至3月12日也於OPEN POINT APP行動隨時取祭出「CITY PEARL珍珠奶茶買1送1」，等於每杯珍奶下殺只要30元；期間加碼推一系列組合優惠，包括CITY CAFE濃萃美式咖啡10杯300元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡10杯420元、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/／西里風檸檬咖啡任選10杯550元。