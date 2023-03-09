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有辣炒豬肉飯糰、辣醬烤肉拌飯！「金家ㄟ最新聯名鮮食」超商才有

▲▼「全家X金家ㄟ」最新4款聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲金家ㄟ最新4款聯名鮮食超商限定吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉繼續衝吃！有超商再度攜手韓系百萬訂閱YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」合作，推出全新4款鮮食選擇，像是經典大飯糰就有全新「辣炒豬肉」口味，加碼搶吃韓式辣醬烤肉拌飯、BBQ燒肉三明治等，即日起於全門市開賣。

▲▼「全家X金家ㄟ」最新4款聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲▼這次有韓式辣醬烤肉拌飯、大飯糰辣炒豬肉選擇。

▲▼「全家X金家ㄟ」最新4款聯名鮮食。（圖／業者提供）

「全家X金家ㄟ」再度聯手推出4款鮮食，首推可作為主餐的「韓式辣醬烤肉拌飯」，選用台灣豬五花搭配韓國直輸辣醬，以及多款經典配菜，呈現道地韓式家常美味；再來是人氣大飯糰系列也有全新「辣炒豬肉」口味，是以韓國辣醬拌飯結合醃漬豬腿肉片拌炒，辣感十足，還有「韓式BBQ燒肉三明治」、「香蕉巧克力雙享夾心土司」等吃，即日起於全門市上市。

▲▼漢堡王花生堡來了。（圖／業者提供）

▲漢堡王5款花生堡開吃。

另，近日漢堡王則強勢推出「花生重磅賞」系列，一次就有5款花生堡等吃，首推全新現身的「美式花生雙層安格斯牛堡」，選用一層比一般牛肉多出3倍厚的安格斯牛肉排作為主角，直接夾進2層，再搭配香濃花生醬、蔬菜、培根、起士等料，每一口都能吃到爆汁厚牛與花生結合的罪惡美味。

除外還有4款回歸的花生堡，包括美式花生重磅雙牛堡、美式花生重磅雙層辣雞堡、美式花生雙層脆雞堡及美式花生牛肉堡，通通都在肉排上淋了滿滿花生醬，即日起限時開賣，想吃要快。

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