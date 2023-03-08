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基捷分攤款暴增3倍　她批林右昌「人走茶涼」：北北基應聯合表態

▲▼游淑慧新髮型。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者詹宜庭／台北報導

針對基隆捷運議題，台北市議員游淑慧8日表示，如果內政部長林右昌真的愛基隆，就應該主動協助謝國樑溝通並幫忙爭取經費，「我也知道人走茶涼，但還是希望已經高升的林右昌，千萬別飛黃騰達後，就背棄曾經最支持他的基隆市民」，更呼籲北北基三位市長應該聯合表態本案，這不是基隆一市的問題。

基隆捷運通過第一階段環評，但交通部日前公布整體經費，將基隆市府所需分攤款，從17.7億元增加為53.85億元，暴增超過3倍，引發基隆市長謝國樑不滿。對此，游淑慧表示，其實早在去年，時任台北市長柯文哲就曾與時任基隆市長林右昌，針對基隆捷運的造價提出辯論攻防，不管是柯文哲或她，都問過台北市捷運局「基隆輕軌變捷運，425億有可能完成？」而台北市捷運局則回應「不太可能」。

游淑慧說，林右昌當市長時曾說基隆負擔17.7億元是合理的，甚至說出「如果會排擠，那基隆捷運就不要蓋了」。結果基隆要分擔的配合款爆增三倍，他也說合理，還要求基隆市長謝國樑應該要想辦法籌錢。游淑慧質疑，基隆捷運無論站數、長度都一樣，為何基隆市的負擔這麼重？唯一的不同是林右昌不在基隆、撒手不管。

「基隆捷運經費半年爆增64%，中央說是因為通膨，但通膨有這麼多嗎？」游淑慧批評，林右昌現在就叫事不關己，說風涼話，就算謝國樑吞下去，按比例，基隆市府分擔費也應從17.7億同比增加到29億而已，為什麼現在卻增加到53.8億、300%？痛批林右昌「根本是在霸凌基隆市政府」。

至於民進黨說「中央對基隆的補助比例，比桃園、台中、高雄還高，謝國樑卻不買單」，游淑慧解釋，基隆捷運是由中央主導的建設，中央隨便說個數字就要地方接受，未來台北市跟新北市也難逃分攤經費暴增的命運。游淑慧比喻，中央與地方就像家長與小孩，天底下哪有大人亂花錢，然後跟小孩伸手要錢的？如果謝國樑還不抗議，才沒有資格擔任地方首長。

游淑慧認為，如果林右昌真的愛基隆，就應該主動協助謝國樑溝通並幫忙爭取經費，「我也知道人走茶涼，但還是希望已經高升內政部長的林右昌，千萬別飛黃騰達後，就背棄曾經最支持他的基隆市民。」她也呼籲，北北基三位市長應該聯合表態本案，這不是基隆一市的問題。

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