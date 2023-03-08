黑道高調辦春酒！藍委批內政部裝死　林右昌駁：警政署第一時間行動

▲明仁會7日晚上辦餐敘，在萬豪酒店席開78桌，找來170名旗袍辣妹迎賓。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

竹聯幫仁堂旗下明仁會、旭仁會，連續2天在中山區萬豪酒店舉辦900人春酒，而明仁會6日晚間席開78桌，更有許多大老均到場參加，有國民黨立委質疑，如此高調背後一定有詐騙、販毒之類的雄厚資本，更痛批內政部長裝死中，對此，內政部長林右昌8日表示，警政署跟地方分局第一時間都採取行動，全力支持警察同仁，不可以讓黑道如此囂張。

竹聯幫仁堂明仁會近年快速崛起，也在6日晚間於中山區萬豪酒店舉辦春酒，席開78桌廣邀各界好友參加，根據在場人士透露，連香港「和勝和」也派人前往與會祝賀。

知情人士指出，明仁會昨晚還找來170名身穿露背式旗袍，在現場負責迎賓帶位、桌邊服務等，另外也請來知名藝人表演獻唱，估計每桌3萬5千元，78桌就要價273萬，另外加上藝人表演、燈光音響以及迎賓辣妹，費用高達6百萬元左右。

當日警方共計盤查9百多人，攔檢4名未成年依法帶回勤務處所通知監護人，另也查獲1名過失傷害案通緝犯、1人無故攜帶折疊刀違反社會秩序維護法。

林右昌8日至立院內政委員會備詢，國民黨立委陳玉珍針對此事質詢，對此，林表示，打擊犯罪是內政部跟警政署一直以來的工作，有看到昨天的新聞，警政署跟地方分局第一時間都採取行動，這當然是對社會觀感非常不好，我全力支持警察同仁。

陳玉珍批評，黑道在裡面春酒、警察在外面吹風，這種畫面年輕人看了怎麼想？誰要當警察、大家都當黑道。黃明昭表示，警察同仁對黑道幫派絕對零容忍，只要有違法，絕對會一直掃下去。林右昌也回應，第一時間警察同仁就採取嚇阻行動，站在部長立場一定全力支持警政署。

陳玉珍指出，會高調辦這些事情，背後一定有雄厚經濟實力，可能是詐騙、販毒等等，希望部長要有具體行動，而非內政部長裝死中，百姓看不下去。林右昌回應，內政部都有採取具體行動。

陳玉珍表示，以前都沒看過這種新聞、你一上任就看到，這是對內政部長的挑戰。林右昌表示，以前也有很多這類，自己一上任就指示警政署長，不可以讓黑道如此囂張，分局長也第一時間處理。

陳玉珍更指出，對配合黑道的飯店業者沒有任何處理方法嗎？感覺警察好像手無寸鐵，讓黑道對飯店業者予取予求，包括像詐騙也該要求金管會協助。

對此，林右昌表示，詐騙不僅是內政部跟警政署的事情，明天金管會邀集NCC、臉書跟Google就金融跟社群網路詐騙處理。

▼北警出動百人查獲通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

