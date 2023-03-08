　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑道高調辦春酒！藍委批內政部裝死　林右昌駁：警政署第一時間行動

▲▼明仁會7日晚上辦餐敘，在萬豪酒店席開78桌，找來170名旗袍辣妹迎賓。（圖／讀者提供）

▲明仁會7日晚上辦餐敘，在萬豪酒店席開78桌，找來170名旗袍辣妹迎賓。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

竹聯幫仁堂旗下明仁會、旭仁會，連續2天在中山區萬豪酒店舉辦900人春酒，而明仁會6日晚間席開78桌，更有許多大老均到場參加，有國民黨立委質疑，如此高調背後一定有詐騙、販毒之類的雄厚資本，更痛批內政部長裝死中，對此，內政部長林右昌8日表示，警政署跟地方分局第一時間都採取行動，全力支持警察同仁，不可以讓黑道如此囂張。

竹聯幫仁堂明仁會近年快速崛起，也在6日晚間於中山區萬豪酒店舉辦春酒，席開78桌廣邀各界好友參加，根據在場人士透露，連香港「和勝和」也派人前往與會祝賀。

知情人士指出，明仁會昨晚還找來170名身穿露背式旗袍，在現場負責迎賓帶位、桌邊服務等，另外也請來知名藝人表演獻唱，估計每桌3萬5千元，78桌就要價273萬，另外加上藝人表演、燈光音響以及迎賓辣妹，費用高達6百萬元左右。

當日警方共計盤查9百多人，攔檢4名未成年依法帶回勤務處所通知監護人，另也查獲1名過失傷害案通緝犯、1人無故攜帶折疊刀違反社會秩序維護法。

林右昌8日至立院內政委員會備詢，國民黨立委陳玉珍針對此事質詢，對此，林表示，打擊犯罪是內政部跟警政署一直以來的工作，有看到昨天的新聞，警政署跟地方分局第一時間都採取行動，這當然是對社會觀感非常不好，我全力支持警察同仁。

陳玉珍批評，黑道在裡面春酒、警察在外面吹風，這種畫面年輕人看了怎麼想？誰要當警察、大家都當黑道。黃明昭表示，警察同仁對黑道幫派絕對零容忍，只要有違法，絕對會一直掃下去。林右昌也回應，第一時間警察同仁就採取嚇阻行動，站在部長立場一定全力支持警政署。

陳玉珍指出，會高調辦這些事情，背後一定有雄厚經濟實力，可能是詐騙、販毒等等，希望部長要有具體行動，而非內政部長裝死中，百姓看不下去。林右昌回應，內政部都有採取具體行動。

陳玉珍表示，以前都沒看過這種新聞、你一上任就看到，這是對內政部長的挑戰。林右昌表示，以前也有很多這類，自己一上任就指示警政署長，不可以讓黑道如此囂張，分局長也第一時間處理。

陳玉珍更指出，對配合黑道的飯店業者沒有任何處理方法嗎？感覺警察好像手無寸鐵，讓黑道對飯店業者予取予求，包括像詐騙也該要求金管會協助。

對此，林右昌表示，詐騙不僅是內政部跟警政署的事情，明天金管會邀集NCC、臉書跟Google就金融跟社群網路詐騙處理。

▼北警出動百人查獲通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼竹聯幫明仁會辦900人春酒！北警出動百人查獲通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

ET快訊
北市警爆劈腿高中女「拍愛愛片」！　開公務車出遊慘了
男友出軌「演藝圈男星」連劈3男1女！　女星：太衝擊
養豬場捕獲「24歲校花級女工」！　超仙正面全場嗨
LIVE／中華隊戰巴拿馬他最關鍵！經典賽賠率揭曉　黑道香豔春
館長吃播自家220元便當！　「抵兩餐」份量曝
快訊／天空之城旁！　男墜300米深死亡
周杰倫＆周星馳證實「世紀合作」！　網暴動嗨翻
荒山亮爆性侵被討100萬！　女歌手淚認：家裡急用錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

女力崛起！全國民意代表近3成為女性　創20年新高

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

遭「馬祖缺肉」拍攝者打臉？　趙少康PO圖自清：一輩子沒亂掰過

沈富雄預言柯文哲民調將「一路下滑」　最低恐剩12％

馬祖爆料老兵為何喊沒授權？　趙少康曝深夜通話內容

不滿日媒指控、林昶佐提案調查退伍軍人　應曉薇怒嗆：惹到我了！

林明溱敗選侯友宜淪「戰犯」？　趙少康緩頰：選舉還是要看本人

黑道高調辦春酒！藍委批內政部裝死　林右昌駁：警政署第一時間行動

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

女力崛起！全國民意代表近3成為女性　創20年新高

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

遭「馬祖缺肉」拍攝者打臉？　趙少康PO圖自清：一輩子沒亂掰過

沈富雄預言柯文哲民調將「一路下滑」　最低恐剩12％

馬祖爆料老兵為何喊沒授權？　趙少康曝深夜通話內容

不滿日媒指控、林昶佐提案調查退伍軍人　應曉薇怒嗆：惹到我了！

林明溱敗選侯友宜淪「戰犯」？　趙少康緩頰：選舉還是要看本人

黑道高調辦春酒！藍委批內政部裝死　林右昌駁：警政署第一時間行動

近7成女性自認經濟獨立！　這5大行業女性最有職場影響力

女力崛起！全國民意代表近3成為女性　創20年新高

兒打電話崩潰大哭「快回來當我的媽」！艾莉絲洩職業婦女心聲：零極限

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

沒保持安全距離　五楊高架2車追撞停內線...第3輛又撞上來！

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

「真的好想贏韓國」10週年了！　徐展元揭心聲：往好的方向改變

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

小阿金廚房搗亂　媽開大絕反制「關進空中監獄」露出哀怨狗頭

北市警遭爆劈腿高中女　被抓包開公務車載女友出遊10次慘了

政治熱門新聞

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康回應

換護照排爆！外交部增第二收件場所

WBC節目單「印國旗」遭禁　陳建仁回應了

秘書「看不下去」抱怨議員遲到又自拍　結果害老闆被電爆道歉

踢爆馬祖阿兵哥斷炊！拍攝者接到「軍方關切電話」

普發6千近了！　財政部曝規劃：總統公告「一週後發放」

王建煊以無黨籍參戰2024！拋「和平統一救台灣」　拒抱美國大腿

藍委轟《全動法》修法違規 國防部：未違反

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

換護照人潮塞爆　領務局：將啟用第二場所

新黨無推薦總統候選人資格！　他曝王建煊要參選「只有一途徑」

「中華民國很有錢啊！」　藍委籲政院查遺贈稅：至少一兆以上

左眼瘀青、走路還掰咖！　侯友宜：不是被老婆家暴

更多熱門

相關新聞

北市1200萬才有房貸補貼　立委批「懲罰結婚族群」

北市1200萬才有房貸補貼　立委批「懲罰結婚族群」

內政部推出房貸補貼方案，不過朝野立委質疑申請條件不公平、懲罰結婚族群，紛紛提案凍結相關預算。對此，內政部政務次長花敬群8日表示，台北市符合條件者將近3成、新北市約49％、其他縣市平均約3分之2，內政部曾思考是否將台北市條件拉高至總價1800萬元，但因擔憂歧視問題，故仍設定該標準。

謝國樑要求中央全權負責基捷開發　林右昌嘆可惜：沒有縣市會這樣做

謝國樑要求中央全權負責基捷開發　林右昌嘆可惜：沒有縣市會這樣做

租屋補助納「偏遠地區有房者」？　陳建仁：相當不錯

租屋補助納「偏遠地區有房者」？　陳建仁：相當不錯

謝國樑怨吞53億捷運經費　林右昌：該努力一點

謝國樑怨吞53億捷運經費　林右昌：該努力一點

宣導防詐　阿昭署長登WBC經典賽大螢幕

宣導防詐　阿昭署長登WBC經典賽大螢幕

關鍵字：

警政署黃明昭內政部林右昌黑道

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

「物慾超低」星座女Top 3

小薰、鄭人碩爆情變！

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面