　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委憂房東卡租屋補貼　林右昌掛保證比去年好：申報不需房東身分證

▲▼立法院內政委員會內政部長林右昌 備詢 警政署長黃明昭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

為減輕租屋族的負擔，行政院2022年核定「300億元中央擴大租金補貼計畫」，今年更擴大推出2.0專案，金額加碼更放寬申請標準，但外界憂心房東成租屋客申請補貼最大難關。對此，內政部長林右昌8日解釋，去年執行面確實遇到房東刁難、申請流程等問題，這些都在2.0方案中一一解套，現在申請也不需要房東身分證，今年執行成效會更好。

立法院內政委員會8日邀請內政部長林右昌報告並備質詢。民眾黨立委陳琬惠質詢時指出，台北市房租月薪比達三成五，新北市的房租也近所得的三成。購屋無力、租屋沒錢，已經是青年世代的共通問題。且上一版的青年租屋補貼政策，台灣青年人口約400多萬人，卻僅僅補助8.6萬戶，問題就出在申請租屋補貼。

林右昌表示，這些問題內政部有去了解，也才提出租屋補助2.0方案，去年執行面確實遇到問題，包含房東刁難、申請流程等問題，這些都在2.0方案中一一解套，也放寬申請標準、包含開放學生18歲以上就可申請等，今年執行成效會比去年好。

陳琬惠也提出，房東申報率僅8%，如何取得租屋補助？林右昌表示，現在租屋者申報不需要提供房東身份證，就可以得到相關補貼。

根據內政部過去說明，若房東禁止房客申請租金補貼，房客可拒絕及主張無效。若房東要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向地方政府提出申訴，如房東不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；仍拒不改正者，得按次處罰，可加重處50萬元罰鍰。

陳琬惠也呼籲，內政部應該整理出租屋市場的相關資訊，租金級距？申請物件之租屋資訊是否能透明化公開？行政流程有沒有出問題？內政部應儘速提出300租屋補貼的檢討報告，包含弱勢補助效益，財政可持續性，與持續性必要？租屋補助只是短效，更要從根本好好提出高房價的解決之道。

ET快訊
寫錯多年！「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識
快訊／經典賽首戰　荷蘭4:2擊敗古巴
古巴大叔超熱血！　高舉台灣國旗「一起晉級打決賽」
林森北喝到茫！26歲無業賓士男「飆載女友上班」　撞殺男騎士
7-11頭獎「396萬瑪莎拉蒂」出爐！　獎落2縣市快查
獨／北市刑警見酒店妹暈船　LINE告白被打臉還遭記過拔牌
快訊／荒山亮抵警局　發布正式聲明
小薰罕見硬起來發聲！　親揭「和鄭人碩交往現況」
快訊／愛子遭酒駕撞死　80歲老母哭到無法簽死亡證明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拼谷底翻身！王婉諭曝時力2024佈局　「最強戰將」有再戰可能性

國民黨徵召侯友宜機率高不高？　新北市議長蔣根煌表態：當然高

賴清德任大法官審薦小組召集人　趙少康批：踩到黨政分際紅線

撥補200億也補不了健保黑洞！　國民黨團點名2長下台：無心改革

王欣儀將任羅智強競選總幹事！　「這1句」讓他超感動

「總教練會提最好的選手」　朱立倫談2024布局：無任何個人考量

賴清德、侯友宜民調差距縮小中　徐巧芯分析關鍵：真的有差

立委憂房東卡租屋補貼　林右昌掛保證比去年好：申報不需房東身分證

備戰2024！賴清德將會派系　王定宇證實：有安排

藍2024僅侯友宜能與賴清德一戰？　曾銘宗：誰民調最高你知我知

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

拼谷底翻身！王婉諭曝時力2024佈局　「最強戰將」有再戰可能性

國民黨徵召侯友宜機率高不高？　新北市議長蔣根煌表態：當然高

賴清德任大法官審薦小組召集人　趙少康批：踩到黨政分際紅線

撥補200億也補不了健保黑洞！　國民黨團點名2長下台：無心改革

王欣儀將任羅智強競選總幹事！　「這1句」讓他超感動

「總教練會提最好的選手」　朱立倫談2024布局：無任何個人考量

賴清德、侯友宜民調差距縮小中　徐巧芯分析關鍵：真的有差

立委憂房東卡租屋補貼　林右昌掛保證比去年好：申報不需房東身分證

備戰2024！賴清德將會派系　王定宇證實：有安排

藍2024僅侯友宜能與賴清德一戰？　曾銘宗：誰民調最高你知我知

買房後「1件事」最後悔　眾人答案一面倒！全哭哭了

台南在日本東京展示急凍水果　謝長廷讚解決農民問題

大同大學聯手PaGamO　團隊直言：感受小朋友崇拜眼神

CPI飆高家用寬頻上網電路費也要漲　NCC：爭取中華電凍漲

失聯移工逃逸「車子沒剎車往前滑」撞傷騎士　勇警肉身拉車

威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

中華隊首戰太重要！　贏球晉級8強機會大

少女哭訴被性侵！母爆：她目睹我被大伯公壓記憶混淆　判決出爐

拼谷底翻身！王婉諭曝時力2024佈局　「最強戰將」有再戰可能性

藍寶堅尼「新大牛LB744」技術曝光　最強V12引擎+3馬達綜效1015匹

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

政治熱門新聞

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

王建煊選總統！喊當選馬上關陳水扁　1個月內執行所有死刑犯

馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康回應

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！

換護照排爆！外交部增第二收件場所

WBC節目單「印國旗」遭禁　陳建仁回應了

秘書「看不下去」抱怨議員遲到又自拍　結果害老闆被電爆道歉

踢爆馬祖阿兵哥斷炊！拍攝者接到「軍方關切電話」

普發6千近了！　財政部曝規劃：總統公告「一週後發放」

王建煊以無黨籍參戰2024！拋「和平統一救台灣」　拒抱美國大腿

藍委轟《全動法》修法違規 國防部：未違反

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

換護照人潮塞爆　領務局：將啟用第二場所

新黨無推薦總統候選人資格！　他曝王建煊要參選「只有一途徑」

更多熱門

相關新聞

南投補選爆監票部隊、秘錄器偷拍　警政署：加強投開票警衛教育

南投補選爆監票部隊、秘錄器偷拍　警政署：加強投開票警衛教育

南投立委補選日前落幕，但亂象頻傳，不僅投開票所外出現「監票部隊」紀錄投票人特徵，還設置秘錄器違法監控。對於警方並未第一時間處理，警政署長黃明昭8日表示，現場總共有7個投開票所有這樣的情形，有2間投開票所是當場偵辦、6人移送法辦，他表示，未來選舉投開票警衛工作法令會再加強教育。

女力崛起！全國民意代表近3成為女性　創20年新高

女力崛起！全國民意代表近3成為女性　創20年新高

竹聯幫明仁會高調辦900人春酒　林右昌：不可讓黑道如此囂張

竹聯幫明仁會高調辦900人春酒　林右昌：不可讓黑道如此囂張

北市1200萬才有房貸補貼　立委批「懲罰結婚族群」

北市1200萬才有房貸補貼　立委批「懲罰結婚族群」

謝國樑要求中央全權負責基捷開發　林右昌嘆：沒有不用付錢的啦！

謝國樑要求中央全權負責基捷開發　林右昌嘆：沒有不用付錢的啦！

關鍵字：

林右昌內政部租屋補貼

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

「物慾超低」星座女Top 3

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面