立委憂房東卡租屋補貼　林右昌掛保證比去年好：申報不需房東身分證

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

為減輕租屋族的負擔，行政院2022年核定「300億元中央擴大租金補貼計畫」，今年更擴大推出2.0專案，金額加碼更放寬申請標準，但外界憂心房東成租屋客申請補貼最大難關。對此，內政部長林右昌8日解釋，去年執行面確實遇到房東刁難、申請流程等問題，這些都在2.0方案中一一解套，現在申請也不需要房東身分證，今年執行成效會更好。

立法院內政委員會8日邀請內政部長林右昌報告並備質詢。民眾黨立委陳琬惠質詢時指出，台北市房租月薪比達三成五，新北市的房租也近所得的三成。購屋無力、租屋沒錢，已經是青年世代的共通問題。且上一版的青年租屋補貼政策，台灣青年人口約400多萬人，卻僅僅補助8.6萬戶，問題就出在申請租屋補貼。

林右昌表示，這些問題內政部有去了解，也才提出租屋補助2.0方案，去年執行面確實遇到問題，包含房東刁難、申請流程等問題，這些都在2.0方案中一一解套，也放寬申請標準、包含開放學生18歲以上就可申請等，今年執行成效會比去年好。

陳琬惠也提出，房東申報率僅8%，如何取得租屋補助？林右昌表示，現在租屋者申報不需要提供房東身份證，就可以得到相關補貼。

根據內政部過去說明，若房東禁止房客申請租金補貼，房客可拒絕及主張無效。若房東要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向地方政府提出申訴，如房東不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；仍拒不改正者，得按次處罰，可加重處50萬元罰鍰。

陳琬惠也呼籲，內政部應該整理出租屋市場的相關資訊，租金級距？申請物件之租屋資訊是否能透明化公開？行政流程有沒有出問題？內政部應儘速提出300租屋補貼的檢討報告，包含弱勢補助效益，財政可持續性，與持續性必要？租屋補助只是短效，更要從根本好好提出高房價的解決之道。