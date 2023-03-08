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南投補選爆亂象！監票部隊、秘錄器偷拍　警政署：加強投開票警衛教育

▲▼立法院內政委員會內政部長林右昌 備詢 警政署長黃明昭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲警政署長黃明昭、內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

南投立委補選日前落幕，但亂象頻傳，不僅投開票所外出現「監票部隊」紀錄投票人特徵，還設置秘錄器違法監控。對於警方並未第一時間處理，警政署長黃明昭8日表示，現場總共有7個投開票所有這樣的情形，有2間投開票所是當場偵辦、6人移送法辦，他表示，未來選舉投開票警衛工作法令會再加強教育。

南投補選傳出部分人士以手機錄影、名冊計票形式，在各個投開票所附近進行註記，名冊上甚至紀錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間，更不斷向投票民眾喊話「你要戰爭嗎？」連警方口頭勸離還反嗆「你試試看」、「我監控你」、「你執勤不當我一定告你」。

相關人員更手持所謂「報警小抄」，內容明載「我們支持的當地民代，最好是先去他服務處打個招呼，取得助理即時支援的承諾名片」、「個人遇麻煩自覺解決不了，就離開下次再來」、「若想報案解決，代表事情要鬧大了」等等。

內政部長林右昌8日至立院內政委員會備質詢，民進黨立委羅美玲質詢時指出，南投補選投票日當天，有民眾在花盆藏秘錄器，還有不明人士公然拿手機拍攝前來投票的民眾，甚至坐在投票所附近用紙本紀錄投票民眾特徵。

羅美玲批評，面對這些違法事件，警察居然無法第一時間認定是否違法，地方選委會也是這個態度。所謂監票聯盟背後到底是何組織？也應該要後續追蹤。

黃明昭答詢表示，這是當場執勤員警向主任管理員請教的決定，仍有待討論，當時員警有抄錄身份，後續也已偵辦。現場總共有7個投開票所有這樣的情形，有2間投開票所是當場偵辦、6人移送法辦。

黃明昭指出，後續也傳辦3個案件、有6人到案，7間投開票所有5間有這樣的行為，都已經移送法辦，另外2投票所，傳訊未到，再不來就要拘提處理，目前7個案件都已列管，會做後續偵辦。

羅美玲表示，當天已經是中選會嚴正聲明後，員警才開始處理的，有不少民眾上午就打電話檢舉，員警到現場卻不知道該怎麼辦，甚至有些人都已經離開了，還要請示主任管理員，難道員警平常沒有相關教育訓練嗎？2024大選就要到了，難道這種違法行為還要讓他繼續？

黃明昭回應，不只請示主任管理員，地檢署檢察官也都有聯繫，早上就發現抄錄行為，到下午就以現行犯偵辦，未來選舉投開票警衛工作法令會再加強基層員警教育。
 

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