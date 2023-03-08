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112年企業認養植樹活動　讓我們攜手為台東建造一道綠色海岸線

▲台東林區管理處與韓國的innisfree美妝品牌合作植樹活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東林區管理處與韓國的innisfree美妝品牌合作植樹活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林區管理處連續7年與韓國的美妝愛茉莉太平洋集團(旗下innisfree美妝品牌)合作，以認養造林方式展現對環境保護的行動力，8日於台東縣荒野段第2517號保安林，種下0.4公頃適合在海岸生長的苗木。

▲台東林區管理處與韓國的innisfree美妝品牌合作植樹活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

愛茉莉太平洋集團於1945年創立於韓國，為韓國的美妝龍頭，長期參與各式各樣社會公益活動，另成立以自然主義為主的innisfree美妝品牌，推廣「取之於自然，用之於自然」的環保理念，近年來更於全球各地進行植樹活動，今年是innisfree第7年與台東林區管理處合作植樹活動，藉由企業的認養贊助方式讓企業能更深入參與環境保護工作，本年度植樹活動選定荒野段第2517號保安林，場地位海岸第一線，因風災導致原有造林木死亡，希望透過合作為台東海岸種下綠色希望，建造一道一道綠色山脈。

▲台東林區管理處與韓國的innisfree美妝品牌合作植樹活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東林區管理處表示近年來台東海岸林長期因海岸線內縮導致砂土嚴重流失，為能保護東部海岸，台東林管處每年除持續投入造林工作外，也希望更多民眾及企業能加入植樹造林認養活動，以種下綠色種苗來呵護我們的環境、我們的台灣。

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