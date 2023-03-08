台東大學數媒系112級畢業展　「東感光波」衝擊啟動

▲國立台東大學數位媒體與文教產業學系畢業展覽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立台東大學數位媒體與文教產業學系(數媒系)112級第9屆畢業展覽縣內展「東感光波」，6日在台東生活美學館主展覽室舉行開幕。

本屆展覽以數位創作為基礎，透過在台東感受到的人文風情來建構每位同學對數位設計的熱忱，匯聚在一起形成最強大的衝擊波，同心協力使出最後的大絕招：「東感光波」。本次展出作品包含動畫組、遊戲組以及數位創作組3大類型，總計共11組作品，作品風格越來越多元。

此次展出的11組作品包括動畫、遊戲、體感互動等類型的創作，且不少作品內涵跟在地台東息息相關，像是：「遊杉玩水」跟「See You Next Time」2件作品都是探討有關台東海洋保育議題的創作；而「Mathariri」是結合複合媒材與停格動畫，呈現出魯凱族女性生命經驗故事的作品；還有一部2D動畫結合當下熱門神怪主題，跟台東在地鯉魚山的傳說故事。此次作品都呼應了「文化需要新的載體」，才能使在地文化與傳統讓更多人看見，更廣泛的傳遞給各地觀眾，同時達成文化永續之願景。

台東大學數媒系的畢業展，讓畢業生體驗如何創作及成功策展，除了各小組團隊深度的數位內容外，畢業展的籌劃團隊還設有「數位互動牆」及作品相關連結的趣味活動，為整體展覽增添強烈互動性。