　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東大學數媒系112級畢業展　「東感光波」衝擊啟動

▲國立台東大學數位媒體與文教產業學系畢業展覽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國立台東大學數位媒體與文教產業學系畢業展覽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立台東大學數位媒體與文教產業學系(數媒系)112級第9屆畢業展覽縣內展「東感光波」，6日在台東生活美學館主展覽室舉行開幕。

本屆展覽以數位創作為基礎，透過在台東感受到的人文風情來建構每位同學對數位設計的熱忱，匯聚在一起形成最強大的衝擊波，同心協力使出最後的大絕招：「東感光波」。本次展出作品包含動畫組、遊戲組以及數位創作組3大類型，總計共11組作品，作品風格越來越多元。

此次展出的11組作品包括動畫、遊戲、體感互動等類型的創作，且不少作品內涵跟在地台東息息相關，像是：「遊杉玩水」跟「See You Next Time」2件作品都是探討有關台東海洋保育議題的創作；而「Mathariri」是結合複合媒材與停格動畫，呈現出魯凱族女性生命經驗故事的作品；還有一部2D動畫結合當下熱門神怪主題，跟台東在地鯉魚山的傳說故事。此次作品都呼應了「文化需要新的載體」，才能使在地文化與傳統讓更多人看見，更廣泛的傳遞給各地觀眾，同時達成文化永續之願景。

台東大學數媒系的畢業展，讓畢業生體驗如何創作及成功策展，除了各小組團隊深度的數位內容外，畢業展的籌劃團隊還設有「數位互動牆」及作品相關連結的趣味活動，為整體展覽增添強烈互動性。

ET快訊
台灣今戰巴拿馬！　最新賠率出爐
女嬰出生4.5hrs全身燙傷「掉層皮」　護理師慘了
獨／中華隊首戰菜單出爐！　吃「巴拿馬菲力鮭魚」搶勝
女友為蒐證「讓教主性侵97分鐘」！　他痛揭不堪音檔
快訊／麥卡錫證實將與蔡英文見面！　不排除訪台可能性
女偶像改當議員！　從政年收破千萬「薪資明細公開」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏安箱午青午仔魚699元特惠　還有抽1萬元「十全十美獎」機會

高雄阿北喜騎機車訪友迷路　屏東內埔警溫情送暖知會家人

台東大學數媒系112級畢業展　「東感光波」衝擊啟動

翁章梁參訪東京都廳危機管理部　強化嘉義縣救災與預防宣導

舊衣回收箱請確實投入　台東環保局：隨意亂丟最高罰6千

感恩女志工女警！　恆春東港警LIVE演唱+送玫瑰花慶婦女節

快訊／台南歸仁區堆高機翻覆農地　駕駛受傷送醫

碧潭老街「整條攤商消失」！2派人戰翻　在地居民嘆：水很深

新北游泳池「捐5顆蛋」免費泡湯！首日收蛋量曝光

經典賽義大利球員拒吃「這2種醬」　最會吃還指定品嘗白飯

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

屏安箱午青午仔魚699元特惠　還有抽1萬元「十全十美獎」機會

高雄阿北喜騎機車訪友迷路　屏東內埔警溫情送暖知會家人

台東大學數媒系112級畢業展　「東感光波」衝擊啟動

翁章梁參訪東京都廳危機管理部　強化嘉義縣救災與預防宣導

舊衣回收箱請確實投入　台東環保局：隨意亂丟最高罰6千

感恩女志工女警！　恆春東港警LIVE演唱+送玫瑰花慶婦女節

快訊／台南歸仁區堆高機翻覆農地　駕駛受傷送醫

碧潭老街「整條攤商消失」！2派人戰翻　在地居民嘆：水很深

新北游泳池「捐5顆蛋」免費泡湯！首日收蛋量曝光

經典賽義大利球員拒吃「這2種醬」　最會吃還指定品嘗白飯

色男吃女友竟還肖想下藥性侵她姪女！瞎扯：她醒來主動壓我

台南「和紘新東琚」　擁機能＋交通＋藝文綠氧生活

高雄3人球棒隊出沒！停車場遇襲慘被打斷腿　他控女兒閨蜜偷錢　　

陳建仁承諾撥補勞保千億！外界憂財源　綠黨團：相信政院有把握

快訊／台中南區疑鐵皮屋起火！黑煙狂竄傷亡不明

看離島最美金門大橋！立榮長汎推遊程　機+酒3883起比來回機票便宜

馬防部官兵斷炊吃罐頭　陳建仁：未來不能再發生

WBC棒球經典賽洲際登場...機動派出所進駐　已拾獲3皮包

侯友宜未來會輸賴清德？　蔡正元曝賴清德「最強優勢」：超耐打

女性陷「低薪、照顧、升遷」困境　范雲提8解方：政府提高薪資

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

義大利球員拒吃「這2種醬」　想吃白飯

游泳池推「5顆蛋」免費泡湯！

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

嘉義番路彈藥庫聯絡道路拓寬完工

嘉市自行車道秘境　黃花風鈴木、九重葛迎賓

總幹事林麗美　帶領漁會推廣貢寮鮑

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

無人機資安受關注　專家籲政府資安防護須兼顧產業發展

台南市公布第20批酒駕累犯名單

台南歸仁區堆高機翻覆農地

他臉書PO「藍色的憂鬰」　籲藍軍2024挺朱參選

疫情漸解封　電子遊藝場涉賭博遭查獲

更多熱門

相關新聞

舊衣回收箱請確實投入　隨意亂丟最高罰6千

舊衣回收箱請確實投入　隨意亂丟最高罰6千

為讓民眾將家中整理出來的舊衣物盡其用，減少廢棄物量，台東市公所設置49處舊衣回收箱，方便就近投入舊衣，台東環保局呼籲大家發揮公德心，應將舊衣妥善整理後並確實投入回收箱內，若發現回收箱滿溢，請暫時存放家中，待清箱後再投入，不要隨意把舊衣丟在回收箱外部及周圍地面，避免造成髒亂，影響市容，且查獲違規棄置者，依廢棄物清理法可罰款1,200元至6,000元。

台東警分局與正聲電台攜手合作反詐騙宣導

台東警分局與正聲電台攜手合作反詐騙宣導

台東縣水環巡守隊志工招募

台東縣水環巡守隊志工招募

關山工商原住民舞蹈團舞藝超群　獲全國特優

關山工商原住民舞蹈團舞藝超群　獲全國特優

台東市幼年年虧損恐停招　家長連署要求續辦

台東市幼年年虧損恐停招　家長連署要求續辦

關鍵字：

畢業展台東大學台東

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

小薰、鄭人碩爆情變！

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面