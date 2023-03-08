林務局關山工作站攜手武陵國小　共同營造布農「森活圈」

▲校長、部落主席、村長及主任帶領小朋友種樹。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林區管理處關山工作站與武陵國小於8日共同舉辦植樹活動，上午8時40分關山站同仁、武陵國小80位師生與部落老人家20人一起在校園空地種下青剛櫟、無患子等布農族民族植物。除了植樹外，也在國小側門舉辦贈苗活動，現場吸引近鄰近地區民眾爭先領苗，綠美化居家環境，共同打造武陵布農「森活圈」。

植樹活動由校長胡琢偉主持，在林管處關山工作站主任莊瓊昌講解植樹步驟後，學校師生及部落老人家大手、小手一起種下七里香、愛玉等苗木。最後由校長、延平鄉代表會主席、村長及主任協同小朋友種下青剛櫟、鬼櫟、無患子，不僅僅只是為這片美麗的校園種下植栽，也為布農族的民族文化種下傳承。

植樹活動結束後，在武陵國小校側門旁贈苗活動，來自延平鄉及鹿野鄉的民眾耐心排隊，聽完贈苗辦法及贈送苗木的特性後，依序拿發票兌換領苗單，換取想帶回家綠美化的苗木，無論是原生百合、都蘭山金石榴、毬蘭、台灣香檬、土肉桂、毛柿等，全是台灣原生種植物，非常適合居家環境種植。

林管處在台東、成功及大武地區還有5場贈苗活動，詳細贈苗時間可以上官網taitung.forest.gov.tw查詢。