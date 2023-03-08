台日慢食友好交流　饒慶鈴造訪奧田政行主廚

▲台東縣長饒慶鈴(左2)，前往「好吃山形Plaza」，拜訪與台東有淵源的奧田政行主廚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



率團參加東京食品展的台東縣長饒慶鈴，7日晚間並前往「好吃山形Plaza」，拜訪與台東有淵源的奧田政行主廚，參訪他在東京所開設的日本山形縣物產販售店，瞭解營運模式，希望將好吃山形Plaza成功經驗帶回台東，此行饒縣長亦帶了符合日本人口味的洛神酥及小農開發的菊花茶佐鳳梨釋迦果乾，與主廚、ASMILE JAPAN株式會社社長陳文祈和及源鑄造及川社長分享，進行慢食交流，積極討論台東產品在日本發展的可能性。

台東縣政府表示，奧田政行主廚曾在2019年慕名台東慢食、慢活而至台東，與台東廚師、及川社長走訪馬蘭、成功、長濱等地，品味在地食材，展開Chef Tour，並在當時的TTMaker開設2場專題演講，暢談永續飲食及地方創生，更利用在地野菜、海鮮、放山雞烹調料理邀請與會者品嘗，充分體驗台東風土內蘊無窮的地方美食力，及川社長對於慢食慢活精神深根台東表示讚賞，奧田主廚亦將台東長濱及綠島海鹽入菜、帶回日本，在其餐廳長期使用台東海鹽，大力推廣台東友善環境在地食材，提升台東國際知名度。

縣長饒慶鈴藉此行再度拜訪奧田政行主廚和及源鑄造及川社長，瞭解好吃山形Plaza營運模式，並在2樓San Dan-Delo餐廳品嘗利用山形物產烹調的義式料理，每一道料理皆富有山形縣精神，山形縣位於日本本島東北地區，以農立縣，以櫻桃和西洋梨聞名，奧田主廚為了讓更多人認識山形地方名產，於東京設立特產直銷商店，好吃山形Plaza應運而生。

饒慶鈴提到，此次慢食交流，奧田主廚與及川社長皆承諾明年與台東合力參加東京食品展，三方合作展現台東縣、山形縣物產的豐富風味、與及源鑄造南部鐵器的魅力，共同將優質美妙的滋味以及慢食理念推向世界；奧田主廚也像饒縣長表達，明年有機會也很願意到台東舉辦料理派對推廣慢食地味；及川社長則分享2025年大阪即將睽違50年舉辦萬國博覽會，及源鑄造與岩手縣的其他企業也會共同參加展出，並積極邀請台東縣屆時前往參觀。