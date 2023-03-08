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舊衣回收箱請確實投入　台東環保局：隨意亂丟最高罰6千

▲舊衣回收請確實投入回收箱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲舊衣回收請確實投入回收箱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓民眾將家中整理出來的舊衣物盡其用，減少廢棄物量，台東市公所設置49處舊衣回收箱，方便就近投入舊衣，台東環保局呼籲大家發揮公德心，應將舊衣妥善整理後並確實投入回收箱內，若發現回收箱滿溢，請暫時存放家中，待清箱後再投入，不要隨意把舊衣丟在回收箱外部及周圍地面，避免造成髒亂，影響市容，且查獲違規棄置者，依廢棄物清理法可罰款1,200元至6,000元。

台東縣政府表示，家中若有堪用的舊衣如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等，應經過清洗整理後，才可投入舊衣回收箱，並切勿隨意棄置，更不可丟棄非衣物及廢棄物，才不會讓原本鼓勵民眾回收堪用舊衣、廢棄物減量、友善環境的美意，變成環境髒亂的來源。

▲舊衣回收請確實投入回收箱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局指出，近來發現舊衣回收箱周圍常有民眾隨地棄置舊衣物、廢棄物等而成為環境公害，也影響到回收工作，因此，環保局為謀求改善，已加強執行回收箱髒亂稽查及違規棄置行為之攝影蒐證工作，根據111年稽查取締資料顯示，全年依廢棄物清理法裁罰總計19件，祭出22,800元罰鍰，請民眾不要心存僥倖，否則違規受處分罰款，得不償失。

環保局呼籲，民眾堪用可回收的舊衣物務必件件投入回收箱，且千萬不可把回收箱當成垃圾桶，滿箱時，請待回收人員清箱後再攜出投入，避免隨地丟棄。

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