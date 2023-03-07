台電雲林營業處成立節能服務課　免費助企業節省百萬電費

▲台電雲林區營業處成立「節能服務課」，專責為雲林轄內用戶量身打造智慧節電，並提供免費節能診斷服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣電力公司雲林區營業處為提供更專業的節能技術服務，成立「節能服務課」，雲林區處長許一女表示，節能服務課是經由節電服務團多年的技術和經驗累積，才走到今天的成立掛牌，節能服務課集結雲林區處內電力診斷專業人才，專責投身為雲林轄內用戶量身打造，聰明用電，智慧節電並且節能診斷服務完全免費。

台電雲林區處說明，節能服務課提供專業的電力分析與節能診斷，針對空調、馬達設備及照明等三大用電面向，藉由專業機械的量測與數據分析，協助工廠、企業、商場及機關產線流程調整或為機器設備調度及設備改善效能提供建議，並搭配新時間帶尖、離峰用電輔導移轉及選用需量反應負載管理措施，讓每度電更有效率。

雲林區處表示，截至目前為止，節電服務團已訪視約500戶雲林縣高壓以上用戶，並為數十家大企業進行免費電力診斷，診斷的企業囊括行政機關、食品加工業、醫院、塑膠製造業、藥品製造業等種類；也有醫院業者在與台電諮詢後，毅然決定汰換老舊的空調設備，不僅能提升用電效能，投資的成本也能很快地從省下的電費中攤回。若能配合節能改善作為，一家公司1年省100萬元電費不是夢。

雲林區處長許一女指出，因應政府能源政策轉型，今年尖、離峰新時間帶上路，區處為輔導用戶移轉用電，除了透過大用戶座談會、學校與社會團體節電宣導等，派專員實地訪視高壓用電大戶，以協助檢視用電情況，盤點可行節電方案，評估最適契約容量，推廣各項需量反應負載管理措施，提供免費節能診斷服務。

處長許一女強調，想知道如何調整用電模式、增加或汰換哪些設備，提供診斷諮詢，需深知客戶需求、體質，才能量身打造精準的節電規畫，歡迎有需要的高壓用戶，臨櫃或電話05-5323927轉節能服務課，讓台電公司與用戶一同為節電努力，協力合作，共達節能減碳目標。