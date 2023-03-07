　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電雲林營業處成立節能服務課　免費助企業節省百萬電費

▲台電雲林區營業處成立「節能服務課」，專責為雲林轄內用戶量身打造智慧節電，並提供免費節能診斷服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區營業處成立「節能服務課」，專責為雲林轄內用戶量身打造智慧節電，並提供免費節能診斷服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣電力公司雲林區營業處為提供更專業的節能技術服務，成立「節能服務課」，雲林區處長許一女表示，節能服務課是經由節電服務團多年的技術和經驗累積，才走到今天的成立掛牌，節能服務課集結雲林區處內電力診斷專業人才，專責投身為雲林轄內用戶量身打造，聰明用電，智慧節電並且節能診斷服務完全免費。

台電雲林區處說明，節能服務課提供專業的電力分析與節能診斷，針對空調、馬達設備及照明等三大用電面向，藉由專業機械的量測與數據分析，協助工廠、企業、商場及機關產線流程調整或為機器設備調度及設備改善效能提供建議，並搭配新時間帶尖、離峰用電輔導移轉及選用需量反應負載管理措施，讓每度電更有效率。

雲林區處表示，截至目前為止，節電服務團已訪視約500戶雲林縣高壓以上用戶，並為數十家大企業進行免費電力診斷，診斷的企業囊括行政機關、食品加工業、醫院、塑膠製造業、藥品製造業等種類；也有醫院業者在與台電諮詢後，毅然決定汰換老舊的空調設備，不僅能提升用電效能，投資的成本也能很快地從省下的電費中攤回。若能配合節能改善作為，一家公司1年省100萬元電費不是夢。

雲林區處長許一女指出，因應政府能源政策轉型，今年尖、離峰新時間帶上路，區處為輔導用戶移轉用電，除了透過大用戶座談會、學校與社會團體節電宣導等，派專員實地訪視高壓用電大戶，以協助檢視用電情況，盤點可行節電方案，評估最適契約容量，推廣各項需量反應負載管理措施，提供免費節能診斷服務。

處長許一女強調，想知道如何調整用電模式、增加或汰換哪些設備，提供診斷諮詢，需深知客戶需求、體質，才能量身打造精準的節電規畫，歡迎有需要的高壓用戶，臨櫃或電話05-5323927轉節能服務課，讓台電公司與用戶一同為節電努力，協力合作，共達節能減碳目標。

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►斗南大馬路馬鈴薯滿地滾　警車擋道助清理...好心騎士也幫忙

►亂倒9000噸爐渣！2年爽賺7700萬　保七收網逮2人聲押獲准

►驚悚畫面曝！騎士自撞後下車撿東西　下秒遭男大生酒駕BMW撞死

►囂張！戴偷來的安全帽趴趴走　雲林2賊1收押1限制住居

►蝦皮店到店「歪鐵門卡拒馬」遭譏天兵店員　真相大翻車！

 

 

ET快訊
華視主播車禍「眼眶骨碎」全臉毀容！　7小時手術重建
本土猴痘連爆3例！源頭不明　羅一鈞揭「1原因」釀疫情
快訊／蔡天鳳案「29歲女網紅被捕」　戴頭套被警押回住宅
普發6千要來了！　財政部曝規劃
可能又有寒流！冷空氣「強度更猛」　雨彈同步襲台
學生瘋迷TikTok挑戰「慘中毒」！近30人緊急送醫
蛋蛋危機！全聯店員背貼公告「只剩這個蛋」　網全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉榮推動社區「四癌篩檢+成人健檢」　把關民眾健康

台電雲林營業處成立節能服務課　免費助企業節省百萬電費

台南市公布第20批酒駕累犯名單　15人登酒駕榜

2024大選　他臉書PO「藍色的憂鬰」籲藍軍挺朱立倫參選

竹市112年勞工大學免費專業課程　3／10起線上報名

台版奇跡一本松：台日師生組團拜訪桃芝韌性樹　體會抗災精神

療癒布藝師6月啟動社區服務　黃偉哲：看見自我實現多元婦女褔利

拚觀光！　桃園觀旅局積極輔導露營場合法化

台南晴天坊　女力有自信勇展現

桃園首座！　蘆竹區光明河濱公園光電法式滾球場啟用

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

嘉榮推動社區「四癌篩檢+成人健檢」　把關民眾健康

台電雲林營業處成立節能服務課　免費助企業節省百萬電費

台南市公布第20批酒駕累犯名單　15人登酒駕榜

2024大選　他臉書PO「藍色的憂鬰」籲藍軍挺朱立倫參選

竹市112年勞工大學免費專業課程　3／10起線上報名

台版奇跡一本松：台日師生組團拜訪桃芝韌性樹　體會抗災精神

療癒布藝師6月啟動社區服務　黃偉哲：看見自我實現多元婦女褔利

拚觀光！　桃園觀旅局積極輔導露營場合法化

台南晴天坊　女力有自信勇展現

桃園首座！　蘆竹區光明河濱公園光電法式滾球場啟用

玉山銀加入「特斯拉車貸」　不動產擔保利率1.935%起

嘉榮推動社區「四癌篩檢+成人健檢」　把關民眾健康

經長王美花：台灣經濟外冷內熱　曝服務業「缺工解方」即將出爐

俄軍事專家承認：時間站在烏克蘭這邊　需要盡快結束這場衝突

華視主播車禍「眼眶骨碎」全臉毀容！7小時手術重建...醫：比想像嚴重

東京食品展台灣館9縣市聯手7大產業公會　力推台灣美食

「辛載夏」8部韓劇推薦！出演《浪漫速成班》、《模範計程車2》大火

吃芭樂籽不會便秘！研究證實：反而拉超順、降血壓　4好處曝

「中華民國很有錢啊！」　藍委籲政院查遺贈稅：至少一兆以上

秦剛兩會首秀「可剛可柔」　與狼共舞的外交官透露未來執掌風格　

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

中壢區兩個里3/8-9日停水

南警防詐、交安宣導活潑多元

嘉義超巨50公斤大魟魚！長太怪沒人敢買

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡

湯德章律師之子湯聰模去世文化局走讀介紹生平

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

阿北騎車跌落水溝　里港警用這招查出身分找到家屬

嘉縣太保取經嘉義市雙B低碳營運經驗

太管處首任處長徐國士辭世　員工不捨

日本東京食品展開幕黃偉哲推薦台南美食

金山警2所長布達典禮　地方仕紳觀禮祝賀

就服員巧扮心靈捕手

更多熱門

相關新聞

雲林「鬼切超人」！打方向燈就切慘被撞飛

雲林「鬼切超人」！打方向燈就切慘被撞飛

雲林縣台西鄉台17線、五港路口日前發生一起車禍，一輛機車騎士停在外側車道，綠燈起步後打了方向燈就想左轉，當場遭直行的小貨車撞飛，翻滾了一圈後才坐起。誇張畫面曝光後，網友也紛紛直呼「超討厭這種，要左轉給你待最右邊，起步又不看就要直接切過去！」

十年耕耘有成　台大雲林分院心身醫學中心邁向卓越

十年耕耘有成　台大雲林分院心身醫學中心邁向卓越

虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足

虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足

亂倒9000噸爐渣賺7700萬！2負責人收押

亂倒9000噸爐渣賺7700萬！2負責人收押

戴偷來的安全帽閒晃　雲林2賊1收押1限制住居

戴偷來的安全帽閒晃　雲林2賊1收押1限制住居

關鍵字：

台灣電力公司雲林節能減碳企業省電

讀者迴響

熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面