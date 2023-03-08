天空一片灰茫茫！雲林空氣品質「AQI紅色警報」　縣府籲避免外出

▲雲林縣今日空氣品質不良，山區望平原觀測影像呈現灰濛濛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環保署即時災害示警資訊今（8）上午發出雲林縣空氣品質不良警報「AQI大於150」，提醒麥寮地區紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活）。雲林縣環保局啟動應變措施，也提醒民眾空氣品質受氣象條件影響仍有不確定性，應採取適當防護措施。

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▲雲林縣環保局早上8時紀錄空氣品質AQI值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日因大氣擴散不良影響，發布空氣品質紅色警戒，提醒鄉親朋友若有心血管疾病及呼吸系統疾病的民眾以及老人及幼兒等敏感族群，今日盡量避免戶外活動，加強呼吸防護。

▲雲林縣今日空氣品質不良，山區觀測影像呈現灰濛濛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環境保護局已於上午8時通知相關計畫及各局處啟動細懸浮微粒(PM2.5) 預警等級應變措施，針對固定污染源部分，通報公私場所自主減排及管理措施、監控CEMS數據。移動污染源 部分，執行機車路拍稽查及柴油車目視判煙作業。逸散污染源部分，通報營建工程。而砂石場應執行物料加蓋、灑水等措施，並加強道路洗街及露天燃燒巡查作業。

對於府內跨局處及宣導作為，除通知學校、衛生所及護理機構 提醒敏感族群做好防護措施亦於跑馬燈宣導及Facebook發佈相關訊息，民眾亦可至莊秉潔教授之國網平台的「空氣品質軌跡模式網站」快速掌握台灣各地的空品及氣象變化。



