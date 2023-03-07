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雲林家扶績優社工「化身少女戰士」打擊貧窮　獲縣府表揚

▲雲林家扶主委陳燦勲特地為四位受表揚者送上代表力量的變身手杖，肯定四位獲頒表揚的服務熱忱足為表率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶主委陳燦勲特地為四位受表揚者送上代表力量的變身手杖，肯定四位獲頒表揚的服務熱忱足為表率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶社工李翊瑋、社工師陳怡秀及事務員于雯蕙分別獲得縣政府的績優社工及熱心服務獎，社工師吳照平榮獲雲林縣救國團青年獎章。四人今（7）日變身美少女戰士，由主委頒贈變身手杖並一同喊出「我要代替月亮懲罰你！」打擊貧窮、消除家暴。

變身月光仙子擁有堅定與熱心的李翊瑋社工已服務六年，具有行動力與一顆善良的心，適時看到扶助家庭的需求，曾輔導一名小二就學不穩定的女孩，透過陪伴讓女孩穩定就學也讓女孩的媽媽找到生活重心。所主辦的家長生涯發展方案，積極輔導家長們考取烘焙丙級的證照培植職業專長，最後多名家長成功取得證照。

溫暖陪伴的水星仙子正是陳怡秀社工師的化身，怡秀對待寄養童及寄養父母時總是十分的有耐心，協助安排相關課程讓寄養父母將孩子們照顧得更加得心應手，在寄養童安置結束前，陪伴寄養家庭及孩子做足分離準備，讓孩子們和寄養父母感受到怡秀一直都在身邊陪伴。

▲雲林家扶主委陳燦勲特地為四位受表揚者送上代表力量的變身手杖，肯定四位獲頒表揚的服務熱忱足為表率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶主委陳燦勲特地為四位受表揚者送上代表力量的變身手杖，肯定四位獲頒表揚的服務熱忱足為表率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

高效率且十分熱心的于雯蕙事務員運用自己所長協助大家解決問題，雯蕙的工作可是包山包海，輔佐社工專業以外的疑難雜症，事情總是有辦法更快更準確的完成，這樣的她與平凡但服務中缺一不可的火星仙子不謀而合。

從事兒童保護工作的社工師吳照平，在兒童保護領域中不遺餘力，不僅提供兒少協助及陪伴，亦善用專業及熱情，扮演家長、夥伴的角色陪伴青少年養成獨立自主能力，在徬徨無助時給予協助從困境中找出光芒，一同勇敢前進，就如同燕尾服蒙面俠總沉著冷靜的陪伴在每位戰士身旁。

雲林家扶主委陳燦勲特地為四位受表揚者送上代表力量的變身手杖，肯定四位獲頒表揚的服務熱忱足為表率，支持在助人工作上能夠持續勇往直前，陪伴扶助家庭一同走出困境，一起在助人領域中走得更加長遠。

 

►聽Podcast #我在案發現場

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