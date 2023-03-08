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一頭能賣36萬！黑豬「秀超巨背影」大肌肌炸裂　業者揭奇特品種

▲▼健身豬爆紅。（圖／翻攝自科技生活快報）

▲「健身豬」爆紅。（圖／翻攝自科技生活快報）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南一名網友近日曬出自家養的「健美豬」，一身肌肉驚呆眾人。影片顯示，「健美豬」不但沒有一身肥肉，背部臀部線條緊實、身形壯碩，讓一票網友笑稱「不能惹」。據養豬場主透露，這種豬叫做杜洛克豬，最高能賣到8萬元人民幣（約36萬元新台幣）。

據《都市頻道》報導，雲南保山一網友近日曬出了自家養的黑豬，因豬的身形健碩，肌肉發達，被不少網友戲稱為「健美豬」。影片內容顯示，數頭豬正趴在豬圈的圍欄上，爭先恐後地搶奪食物。儘管能吃，但牠們一點也不胖，身上肌肉線條流暢，背部骨架明顯，四肢強壯有力，看起來反而十分健美。

▲▼健身豬爆紅。（圖／翻攝自科技生活快報）

據《極目新聞》報導，養殖戶李先生透露，這類豬叫做杜洛克豬，成年豬最高能長到500公斤左右，品相優良的話，一頭最高能賣到8萬元人民幣（約新台幣36萬元），主要用於配種。

另據甘肅農業信息網消息，杜洛克豬產於美國東北部，為世界著名的瘦肉型品種。該品種毛色棕紅色，也有金黃到暗棕色，櫻桃紅色最受歡迎。皮膚上可能出現黑色斑點，但不允許身上有黑毛或白毛，耳中等大，向前稍下垂，成年豬背腰稍弓形，後軀肌肉豐滿，四肢粗壯結實。

對此，網友們紛紛表示，「連『二師兄』都開始練腱子肉了？選美比賽是要開始了嗎？」、「『二師兄』都內捲成啥樣了！」、「這是自然的還是上科技了？」、「第一眼看上去還以為是比特犬，沒想到是豬！」。

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