美議員提案「允許政府封殺TikTok」　白宮表態支持：應迅速行動

▲美國兩黨議員提出一項新法案，將賦予總統拜登（Joe Biden）禁止TikTok的權力。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國兩黨議員提出一項新法案，將賦予總統拜登（Joe Biden）禁止TikTok的權力，而白宮國安顧問蘇利文7日也表態支持，將敦促國會盡快將法案送到總統辦公桌上。

蘇利文（Jake Sullivan）在聲明中指出，白宮讚揚由兩黨跨黨派參議員小組提出的《限制危及資通訊技術安全威脅法案》（Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act），「我們期待著繼續與民主黨人與共和黨人就這項法案進行合作，並敦促國會迅速採取行動，將法案送到總統辦辦公桌上。」

聲明指出，由民主黨資深參議員華納（Mark Warner）、共和黨參議員圖恩（John Thune）提出的《限制危及資通訊技術安全威脅法案》旨在賦予美國政府權力，阻止某些外國政府利用技術服務，導致美國民眾的敏感數據和國家安全暴露於風險之中。

雖然並未點名在美國擁有約1億用戶的TikTok，但外界普遍認為它是這項法案所針對的明確目標。《紐約時報》指出，近日美國、歐洲和加拿大紛紛以安全威脅為由封殺TikTok，但為何各國對這個中國「字節跳動」（ByteDance）旗下的應用軟體如此忌諱，主要原因追根究柢就是中國政府。

西方國家越來越擔心，TikTok及字節跳動可能會把位置資訊等敏感的用戶數據交給中國政府，中國政府也有可能利用TikTok的推薦內容來傳播假消息。華納表示，這項法案讓美國商務部得以對TikTok等構成國安風險的科技技術，施加包括禁止在內的多項限制措施。

TikTok則透過聲明表示，美國對TikTok發布的任何禁令，「會是對全球使用我們服務的10多億人口下達禁令，禁止他們傳播美國文化與價值觀。」