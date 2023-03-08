苦等3年！他用氣球做鳳凰「抱回第3名」　萬人激讚：太猛了

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苦等3年！洪璽皓用氣球做鳳凰「抱回第3名」　萬人激讚：太猛了

▲▼得獎作品。（圖／伊林娛樂提供）

▲《鳳凰》獲得第3名。（圖／伊林娛樂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「努力的成果不會遲到！」洪璽皓從小學三年級就開始接觸氣球，日前他透過Dcard、粉專分享他獲獎的好消息，他在比賽停辦前的最後一個作品《鳳凰》獲得第3名的殊榮。消息一出，也讓破萬網友按讚朝聖，並留言直呼「超厲害的！多才多藝」、「你很棒」。

氣球藝術創作者洪璽皓國三時，使用了500多條氣球製成《青色麒麟》，並參加國外氣球公司「Qualatex color quest」比賽。當時他雖頻頻登上新聞版面，但其實只是「準備參賽」，因此他日前談起這段經歷，表示「很多人以為我是拿了世界冠軍，但其實不是」，且最後結果不如預期，只拿到榮譽獎，對他是很大的打擊。

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▲▼洪璽皓,忠孝國中,氣球,麒麟。（圖／記者許展溢攝）

▲青色麒麟。（圖／記者許展溢攝）

不過，洪璽皓並沒有就此放棄，他之後陸續參賽，憑藉著《孔雀》、《九頭蛇》、《錦鯉》再屢屢獲得榮譽獎。而在幾天前，他收到官方的訊息，得知自己在比賽停辦前的最後一件作品《鳳凰》奪得第3名，該作品是在2020年完成的，當時因受到疫情影響，所以比賽沒有完成評分，「雖然成績遲到了，但努力的成果不會遲到」，獲得第3名的他也會繼續努力，往世界冠軍邁進，「把勝利的金牌再次留在台灣人手上，讓更多人看見台灣人的軟實力」。

▲▼作品。（圖／洪璽皓提供）

▲洪璽皓。（圖／洪璽皓提供）

好消息曝光後，底下網友也紛紛直呼，「你這樣才世界第3而已，那前2名也太扯了吧」、「為什麼氣球可以做成這樣，你是鬼吧？太猛了」、「行行出狀元的最佳代表」、「好厲害，要繼續加油喔！也謝謝你的不氣餒，讓我們可以看到氣球的台灣之光，你真的很棒」、「超強的啦」。

值得一提的是，洪璽皓先前接受《ETtoday新聞雲》採訪時曾表示，「我不會把自己侷限於氣球裡面」，因為氣球這個行業很難做一輩子，所以他不會只專攻一個領域，會發展其他的可能性，「我覺得人都要有一、兩個專長，不然在職場上可能會沒什麼競爭力」。如今，他已踏入演藝圈，喊話網友「希望未來還會有大家的支持」。

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洪璽皓氣球Dcard

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