加攝理教快3年！台碩士生見「教主玩妹」信仰崩　曝退不出原因

▲《以神之名：信仰的背叛》揭發鄭明析性侵惡行。（圖／翻攝自Netflix）

網搜小組／鄺郁庭報導

因Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，「攝理教」教主鄭明析性侵惡行全遭爆，讓大票教友難以置信。就有教徒看完紀錄片震驚不已，因為參加教會後，他認識了許多善良熱心的人，受到很多照顧，「但這群善良的人，卻信奉著惡魔一樣的鄭明析」。可如今，他想退出也不容易，曝光原因直呼迷茫。

有教徒匿名在Dcard求助「身在攝理教的我……該怎麼辦？」說他只是普通碩士生，加入教會快3年，先前就聽過教主常被攻擊，但他並沒有去查過去發生什麼事，直到這次紀錄片爆出，他才驚覺教主竟是個利用神的名號來騙色的惡人，「看完後，可以說自己內心的信仰已經崩塌了一半。」

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原PO表示，他沒有那麼相信鄭明析身上所謂的神蹟，「我其實沒有像信奉主耶穌那樣虔誠地去信奉他，但他所傳授的話語，我是深信不疑的」，可當看到鄭明析用那些話誘騙女教徒，他感到很崩潰，「那些我深信不疑、引以為戒的話語，那些我帶入到生活中去的話語，被鄭明析用來侵犯女生時，我感覺到五雷轟頂。」

他透露，其實在教會的主日禮拜中，男女信徒都要分開坐，而且除了交待工作以外，不會和異性教徒有多餘的對話。所以他看到鄭明析僅著泳褲，和兩個穿著比基尼的女信徒在帳篷裡時，忍不住失望又憤怒，「我覺得我對他的最後一張濾鏡也破滅掉了，這種人不配成為神派遣下來的容器，不配以神的名義發言。」

接著，原PO直呼痛心，因為他離家生活，在所待城市的教會受到太多哥姐照顧，「之前確診的時候，是教會的哥哥來給我送藥，出車禍了要換新車的時候，也是他們陪著我一間一間車行地慢慢挑。」甚至不乏優秀學長、前輩也是教友，都不吝分享公司或職場經驗，也樂意幫他寫推薦信，「他們真的都很善良，但這群善良的人，卻信奉著惡魔一樣的鄭明析。」此外，因為教會勢力已經深入學校，他擔心退出之後，會影響之後的成績、就業。

儘管不捨善良的教友，也想維持和對方的關係，但倘若要繼續待在教會，原PO勢必就得參加禮拜等活動。可一想到禱告和聚會時，會再次聽到教主的話語，他就反感不已，「被侵犯的maple yip啜泣的臉，就會浮現在我腦海裡，我真心會覺得良心不安。」

▲想到女教徒啜泣的臉，原PO就良心不安。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

看到貼文後，就有人給出建議，其中得到最多認可的留言認為，「絕對要趕快抽離，不要再想著進去得到什麼好處了，你講的那些好處，根本就是隨便一個朋友圈都可以得到的。先抽離斷絕一切跟教會的聯繫，半年後再回頭看絕對會慶幸自己做的決定！」

也有網友表示，「你很棒！肯認清現實、肯相信影片的真實性，相信教裡有很多像你一樣，不知道教主真面目，單純信仰、單純去交朋友，然後也獲得很多幫助才繼續待的正常人」，但這位網友也強調，「即使沒有參與性侵，繼續待在教裡享受資源人脈，也是助長罪犯的壯大，讓他有力量繼續誘騙女學生，希望原PO早日斷開所有聯繫。」

其他人則紛紛指出，「那些溫暖，你換個正常的教會也能得到，離開邪教才是對的」、「底層的信徒只是看不清真相而已，他們並不壞。真正知道自己在做壞事的，大概都是很上層的人，所以也不用完全否定他們好的地方，但你需要漸漸抽離倒是必須的」、「我是覺得教會是媒介，而不是一個身份，你的信仰不該被拿來交換。」