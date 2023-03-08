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妹子IG設私人「文章被看光」　釣出一票苦主+1：被陌生人按讚

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO的IG被別人追蹤、留言。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

IG帳號可以設定是否要公開給其他人追蹤、瀏覽，不過就有網友發文表示，她明明是私人帳號，卻被別人追蹤並留言。貼文曝光後，也有遇到類似情形的網友分享經驗，直呼「我之前也是！」但IG官方目前尚未說明發生原因。

這名網友在Dcard上，以「IG設私人還能被追蹤」為題發文，劈頭就拋問有沒有人也遇過類似情況？她的IG明明設定私人，卻在她未點選確認的情況下被別人追蹤了，當下她立刻查看是不是自己設定有誤，但並沒有。

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原PO也補充，這位追蹤者並不是她原本的好友，且對方追蹤的時間她正巧沒使用IG，目前只能先當成是誤觸，但還是提醒大家要小心使用。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO的IG沒有公開，卻莫名被追蹤。（圖／翻攝自Dcard）

然而，此似乎並非單一事件，也有遇到類似狀況的網友回應，「我也是私人帳號，昨天（指5日）發現有不認識的人按我貼文讚，但沒追蹤我」、「我也有莫名被陌生人按讚，我還回去問他，他說我接受追蹤」、「我之前也是，更可怕的是我是日記帳，零粉絲的那種」、「我還有遇過是在我不知道的情況下，去追蹤別人」、「我之前也遇過，超可怕，還跑去看登入活動那邊也沒有奇怪的登入」。

也有網友留言表示，「還沒遇過，這也太可怕」、「什麼鬼？太可怕了吧，看完立刻去把小帳的文都典藏」、「被盜吧？可以登出所有裝置再改密碼，看有沒有類似狀況再發生」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

此外，還有網友透露，「看一下有沒有用hashtag？我記得以前曾經有個bug，私人帳號貼文有用hashtag的話可以透過tag看到貼文，不確定還有沒有這樣的狀況。另一個可能是他是你原本的好友，但他帳號名稱、大頭貼都換了，所以你認不出來。」不過原PO說她沒有使用hashtag，且對方真的不是她的好友。

根據Downdetector的回報系統，目前尚沒有網友回報與原PO同樣的情況。IG官方截稿前也沒有說明此情形，是否為Bug還有待釐清。

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