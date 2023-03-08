知情者爆「攝理教已滲透台大！」　嚇壞大學生：我們學校有嗎

▲有人爆料攝理教已滲透台大。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國宗教醜聞，其中「攝理教」教主鄭明析（정명석）性侵上百名女信徒，魔爪甚至曾經伸到台灣和香港等地，震驚外界。就有台灣教友在論壇「Dcard」求助，還有人爆料「攝理教已滲透台大，請大家小心！」嚇到不少大學生，就怕學校也有類似事件。

攝理教在20多年前就來台發展，並選在台大、政大等知名學府附近建立教會。紀錄片出來後，台灣攝理教會在網站上聲明，稱播出內容偏頗，是「反對團體刻意抹黑造謠」。不過，Dcard上就出現許多討論文章，就有3年碩士生教友直呼迷茫，「身在攝理教的我……該怎麼辦？」

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另外，也有政大生也曾短暫接觸該教會，「政大和師大有滿多攝理教的教友的，至少我在大學時，萬芳和古亭都有教會」；其中有一篇匿名文章則直呼「攝理教已滲透台大請大家小心！！！」自稱攝理教知情人士，「目前攝理教的人已滲透進台大多個社團」。

看到貼文後，許多大學生都驚呆，板上出現不少文章求問，「這個好可怕，我們學校有嗎？」「清大呢？」「南台有攝理教嗎？」「我們學校會有嗎？」「有人知道中山或這附近有沒有這種組織嗎？」「輔大也有攝理教嗎？原來新北就好幾個，有夠怕！」

還有人發文提醒，「台灣攝理教會辦的醫科模擬面試」、「學弟妹要小心攝理教舉辦的模擬面試！」當中有一篇「原來我參加過攝理教辦的模擬面試」，文中透露「在相處過程中，隊輔會一直問我們『你們有什麼宗教信仰』、『你們覺得宗教對醫生重不重要、有沒有幫助』」、「我無意間透露了我沒有宗教信仰，沒想到這就是糾纏的開始。」