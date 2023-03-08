秦剛14個問答涉及台海　「台灣關係處理不好，中美關係地動山搖」

記者任以芳／北京報導

剛履新三個多月的中國外長秦剛，昨7日首次亮相全國兩會外長記者會，中美關係、台灣問題及烏克蘭問題等都是中外媒體關注熱點。秦剛全程多次強調和平合作，應對中美關係的言詞嚴厲也「剛柔並濟」，對日則有教訓意味，談及台海直接劍指美國，「台灣關係處理不好，中美關係地動山搖。」首次談及「戰狼外交」稱號，引起媒體笑聲，成為現場唯一較輕鬆環節，時長2小時記者會，秦剛一共回答14個問題，讓外界理解中國未來新外交政治方向。

▲ 中外記者會開始前，中國外交部長秦剛揮手致意。（圖／記者任以芳攝）

疫情三年之後，大陸全國兩會（人大、政協）終於恢復實體會議，今年記者會一樣在梅地亞媒體中心舉辦，不再是視訊會議，而是「面對面」問答交流。現場目測約200多個座位，一大早擠滿報名採訪中外媒體，從二樓門口排到一樓大廳，晚進場記者只能站在後排攝影區之後。

外長秦剛上午10點準時入場，向在場中外記者揮手致意，簡單發表開場白進行問答環節，這場個人「首秀」時長2小時，共有14個問題，全場最大亮點就是秦剛手持中華人民共哲國憲法回應「台灣問題」。

▲ 秦剛拿起中國憲法回應台灣問題 。（圖／記者任以芳攝）

談及中美在台海衝突危機的可能性，以及傳出美國毀滅台灣計畫？秦剛特地舉起準備好的中國憲法，重申「台灣是中國一部分」、「強調願以最大誠意、最大努力實現祖國統一，同時保留採取一切必要措施的選項。」

秦剛強硬表態，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。

台灣分裂與台海和平穩定水火不容，台海和平穩定的真實威脅是「台獨」分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報。「台灣問題」處理不好，中美關係地動山搖。如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台制華」，回歸一個中國原則的本源本意，恪守對中方作出的政治承諾，明確反對和制止「台獨」。

談及中美在各種問題上的利益分歧不斷擴大，還有可能發展健康和穩定的中美關關係？秦剛首先提及，中美發生了「無人飛艇事件」是一起因不可抗力導致的偶發意外事件，美方違反國際法精神和國際慣例，借題發揮，製造一場本可以避免的外交危機。

秦剛巧妙比喻現今中美關係，舉例中美為參加奧運賽跑，批評美方的競爭就是全方位的遏制、打壓，口頭上遵守規則，實際上總只想絆倒對方，甚至想讓對方去參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意的對抗，犯規了。

接著又舉例中美之間的「狂飆」，痛批美方給中美關係加裝「護欄」，就是要中國打不還手，罵不還口，但美方不踩剎車，繼續沿著錯誤的道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，陷入對抗衝突。

接著態度放軟，談及自己駐美期間生活點滴，秦剛舉例洛杉磯長灘港碼頭的工人，全家老小的生計都依靠中美之間的貨物貿易，兩國要共同繁榮；艾奧瓦州的農民要為世界上飢餓的人多種糧食；明尼蘇達州英華學院的一位小學生學漢語是因為喜歡中國。

最後，他呼籲，「我注意到，在美國國內也有越來越多的有識之士對當前的中美關係深感憂慮，他們紛紛呼籲美國政府要實行理性、務實的對華政策。」

▲ 秦剛「首秀」兩會外長中外記者會 。（圖／記者任以芳攝）

談及「俄烏衝突」持續一年多時間，近來一些美西方輿論把矛頭指向中國，要求中國不要向俄羅斯提供致命性援助，渲染「中國特殊責任論」，甚至認為只有中國才可以結束這場戰爭？

秦剛則回應表示，「中國不是危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向沖突任何一方提供武器，憑什麽要向中國甩鍋推責，製裁施壓甚至威脅，對此我們絕不接受。」

他重申日前發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件，核心內容就是勸和促談。然意有所指惡稱，遺憾勸和促談的努力一直遭到破壞，似乎有只看不見的手在推動沖突延宕升級，借烏克蘭危機達到某種地緣政治意圖。

談到中日在政治、經濟、安全保障等領域，雙方各自立場仍存在鮮明分歧，雙方外長仍未實現面對面會談，中國新一屆領導集體打算構建怎樣的中日關係？

秦剛用四點回應當前中日關係，充滿說教意味。第一，言而有信。呼籲45年前，兩國締結中日和平友好條約，是一個重要的政治共識，應該得到嚴格的遵守，說了就要做到。

第二，以史為鑒。日本軍國主義曾給中華民族造成了深重傷害，至今隱隱作痛，中國人民不會忘記，日方也不應忘記，忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。中方始終以善意對待日本，如果日方有些人不想以鄰為伴，而是要以鄰為壑，甚至要參與遏製中國的「新冷戰」，中日兩國之間就是舊傷未愈，又添新痛。

第三，維護秩序。中日和平友好條約中明確規定反對霸權主義，條約的精神在當下具有重要的意義。

最後，他特地敦促日方以負責任的態度，處理好福島核汙染水排入大海的問題。

▲秦剛表示，當狼來了，中國外交官必須與狼共舞。（圖／路透社）

記者會後半段，有外媒提問，被任命為外交部長後，可能偏離「戰狼外交」強硬的標籤嗎？ 秦剛首先指出，「這是個有意思的問題。記得我剛到美國任大使的時候，美國媒體驚呼『中國戰狼來了』，現在我回來當外長了，這稱號又不給我了，我還真有點若有所失。」

秦剛話鋒一轉又批評，「戰狼外交」是話語陷阱，並且引用孔子，「以德報德，以直報怨，以德報怨，何以報德？」說明」中國外交足夠的厚道與善意，但當豺狼當道，餓狼來襲時，中國的外交官必須與狼共舞，保家衛國。

接著有媒體提問，美國要塑造中國周邊戰略環境，一個重要抓手就是「印太戰略」，一些地區國家就此受到很大壓力。近期，有媒體評論認為隨著中國經濟下行壓力增加，地區國家在安全上依靠美國，經濟上依靠中國越來越難以持續？

秦剛表示，美國公開聲稱要塑造中國的周邊戰略環境，暴露了「印太戰略」圍堵中國的真實目的，其最終結果只會導致衝擊以東盟為中心的開放包容的地區合作框架，損害地區國家的整體和長遠利益，注定走不遠，行不通。

他說，「最近不少地區國家的領導人表示，東盟不能成為任何外部勢力的代理人，不能陷入大國博弈的漩渦。亞太地區應該合作共贏，不是地緣博弈的棋盤，任何冷戰絕不容在亞洲重演，烏克蘭式的危機不容在我們這個地區複製。」

未來中國經濟的前景？秦剛指出，近期國際機構陸續上調對今年中國經濟增長的預期，中國自己的預期也是在5%左右，遠高於其他主要的經濟體。過去一年，中國吸引外資增長8%，引資規模居全球前列

秦剛強調中國發展高峰論壇、博鰲亞洲論壇年會即將開始，今年天津夏季達沃斯論壇，吸引許多來參會的各國企業家。自己和多位地區國家的外長交流，大家期待最大的就是發展，談論最多的就是合作，期盼共創雙贏。