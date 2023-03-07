秦剛拿中國憲法劍指美國　陸學者：強化台灣問題是內政不是國際問題

記者任以芳／北京報導

中國外交部長秦剛今（7）日上午舉行中外記者會，針對美國毀滅台灣，以及中美在台海衝突可能性？秦剛回答明顯有備而來，直接在現場拿出中華人民共和國憲法強調「台灣是中國一部分」。對此，多位涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，秦剛拿出中國憲法和《反分裂國家法》闡述台灣問題就是內政，不是國際問題，「劍指」美國不要干涉，也警告台獨勢力。外界看來態度十分剛強，但秦剛是以外交官立場針對整體局勢，絕對不是針對台灣百姓。

▲大陸外交部長秦剛拿出中華人民共和國憲法回應「台灣問題」。（圖／記者任以芳攝）

拿中國憲法回應-「台灣問題」是內政不是國際問題

今日兩會秦剛首秀外長記者會，讓中外媒體印象最深刻就是回應「台灣問題」。秦剛聽完記者提問後，顯然有備而來，一邊回應，一邊拿起鮮紅色中華人民共和國憲法指出，「我知道今天肯定要問到台灣問題，所以我特地帶來了一本中華人民共和國憲法。」

秦剛強調多個重點，「台灣是中國一部分」、「台灣問題是中國人自己的事，任何外國無權干涉」、「『台灣問題』是中國核心利益的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越紅線。」

對於秦剛拿出中國憲法用意，華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根指出，台海局勢十分嚴峻，民進黨只想把「台灣問題」推到國際上，尋求國際保護來抵制大陸，挑起兩岸衝突。

他進一步說，「對於現今局勢，秦剛的做法是『依法依規』，拿出中國憲法和反分裂國家法，表明『台灣問題」是內政不是國際問題，並且警告美國這是中美關係的紅線。』

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺接受訪問時分析，秦剛的回答清楚表現大陸長期以來對台政策穩定和一致性，引用憲法和法條說明，「台灣問題」是國內問題，不是國際問題，不容外來勢力干涉，同時打擊和遏制台獨。

秦剛也清楚表態，「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。」對此，朱松嶺分析，「完全是劍指美國！」表面講台灣議題，實際就是說給美國聽。

他指出，近兩年美國狂打台灣牌，裴洛西訪台後，近期麥卡錫也有意願訪台與蔡英文會面，台美加強軍事聯盟等一系列台海議題，對中美關係和台海局勢造成負面影響。「因此，秦剛針對美國行為講得非常到位精準，明確發出強烈警告，亮出中國的底線態度，警告美國再繼續走下去，只會破壞中美和台海更加危險。」

▲秦剛首秀外長記者會時長兩小時，回答14個問題 。（圖／記者任以芳攝）

拿烏克蘭「反問」美國搞雙標

秦剛也一連串反問美國「雙標」行為，比如尊重烏克蘭主權和領土完整言論卻不尊重中國在「台灣問題」的主權，不准中國賣武器給俄羅斯，卻長期違反817公報向台灣軍售，美國喊出維護地區和平穩定，為何暗地制定摧毀台灣的計劃。

孫文學校總校長張亞中接受《東森新媒體ETtoday》訪問分析，「他把烏克蘭比做台灣，美國在烏克蘭所做的事情都是他在台灣做的反面，美國不准中國大陸做的事情，就是在台灣所做的事情，幾個問題都是對美國提出十分強烈批判和質疑。」

朱松嶺認為，「秦剛今天語氣態度，也讓台灣火美國政客不大好接受。他只是把所有問題凸顯出來，重新畫出底線紅線，實際還是希望繼續維護台海的和平穩定，朝和平方式來解決問題。」

▲秦剛回應「台灣問題」十分嚴謹，有備而來。（圖／記者任以芳攝）

秦剛「對台過硬」影響兩岸交流？

總體看秦剛對「台灣問題」言論，可能讓剛回暖兩岸關係降溫？仇長根指出，「兩岸回暖不等於兩岸根本問題得到解決，這是兩回事。台海之間最嚴峻複雜的情況，根本沒有改善，看似春暖其實沒有花開。」

仇長根說，「台灣問題」上升到國際問題，美國公然插手，造成兩岸處於嚴峻挑釁的底線的邊緣了。實際上，美國只敢游走碰觸底線邊緣，美國也不敢突破重紅線，民進黨更不敢。唯一降溫方式，大陸方面還是會繼續推動兩岸和平交流，台獨與台灣老百姓的關係切割得很清楚。

張亞中指出，「他是用外交部長的立場來談『台灣問題』，談話的背後就是劍指美國是兩岸關係最大障礙和挑戰。對於實際民間交流往來還是很支持，有系統性做切割，剛柔並進，態度十分明確。」