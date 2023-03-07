栗戰書發表陸人大常委報告　重申堅持「九二共識」推進統一

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會代表大會第二次全體會議今（7）日下午舉行，人大常委會委員長栗戰書發表工作報告，其中在未來工作建議方面，他重申要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定不移推進祖國統一大業。

▲大會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

栗戰書今日下午在北京人民大會堂，發表關於全國人大常委會工作報告。他先是回顧過去5年工作，其中在外交方面，發揮了人大對外交往優勢，服務黨和國家外交大局，包括堅決維護國家主權、安全、發展利益。

栗戰書表示，過去5年，建立健全全國人大各層級發言人機制，以全國人大常委會發言人談話、外事委聲明、外事委發言人和法工委發言人談話等方式，就涉藏、涉疆、涉港、涉台、人權、疫情及其他涉華敏感問題48次及時響亮發出人大聲音。

栗戰書稱，「人大外事工作的實踐使我們進一步認識到，中國特色社會主義進入新時代，人大對外工作的首要任務，就是聚焦國家外交總體佈局，推動落實國家元首之間達成的重要共識，確保完成中央交付的重大外交任務。」

▲栗戰書發表人大常委會工作報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於未來一年建議，他提出5個方面，分別為做好憲法實施和立法工作、增強人大監督實效、提升代表工作水平、做好人大對外交往及加強常委會自身建設。在台灣方面，栗戰書強調，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定不移推進祖國統一大業。