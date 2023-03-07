陸「國務院機構改革方案」內容出爐！　將組建國家金融監管總局

記者蔡儀潔／北京報導

除政府換屆外，「國務院機構改革方案」成為大陸全國兩會另一個重點。對此，大陸國務委員兼國務院秘書長肖捷今（7）日介紹共十三項改革，其中一個是組建國家金融監督管理總局。

▲大會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

肖捷共指出十三項改革，分別是一、重新組建科學技術部；二、組建國家金融監督管理總局；三、深化地方金融監管體制改革；四、中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構；五、統籌推進中國人民銀行分支機構改革。

六、完善國有金融資本管理體制；七、加強金融管理部門工作人員統一規範管理；八、組建國家數據局；九、優化農業農村部職責；十、完善老齡工作體制；十一、完善知識產權管理體制；十二、國家信訪局調整為國務院直屬機構；十三、精減中央國家機關人員編制。

其中在「組建國家金融監督管理總局」中，肖捷指出，為解決金融領域長期存在的突出矛盾和問題，在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

肖捷表示，為加強金融消費者合法權益保護，統一規範金融產品和服務行為，把中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投資者保護職責划入國家金融監督管理總局；不再保留中國銀行保險監督管理委員會。

日前外界熱傳，今年的「國務院機構改革方案」可能弱化大陸國務院，讓中共黨中央進一步掌握更大的權力。香港《明報》早前披露，中共中央可能成立名為「中央內務委員會」的新機構，將原屬大陸國務院的公安部與國安部也改隸其下。不過，今日肖捷在說明關於國務院機構改革方案時並未提出。