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大陸 大陸焦點 特派現場

秦剛兩會首秀「可剛可柔」　與狼共舞的外交官透露未來執掌風格　

記者任以芳／北京報導

中國外交部長秦剛今（7）日中外記者會「首秀」，時長2小時，一口氣回答14個問題。相較過去人格特質鮮明前外長王毅，秦剛沒有太多手勢，回答語氣時而嚴肅，偶時有笑容。回答中美關係和台海問題立場「嚴肅直接」，回顧自己駐美經歷又表露出懷舊態度，用幽默態度談「戰狼外交」，中外媒體也會心一笑，看似可剛可柔。兩岸學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，秦剛整體表現依然十分強硬，明確顯示未來他帶領中國外交風格走向。

今日兩會外長中外記者會準時10點舉行，新任外長秦剛在全場注目之下入場，簡短開場白後，進行中外媒體問答，時長兩個小時記者會，秦剛一口氣回答14個問題，大部分時間都是保持嚴肅表情。

相較前外長王毅鮮明個人風格，經常一邊回答記者提問，一邊高舉手勢輔助強調重點。秦剛相較之下低調拘謹，語速平穩，眼神幾乎固定在某方位，全程雙手交叉平放桌上，偶時稍稍抬起來。說到嚴肅重點段落，表情更加嚴肅，談及稍微輕鬆內容時，偶而流露出笑容。

▲▼ 2023兩會,秦剛,外長記者會,華春瑩 。（圖／記者任以芳攝）

▲秦剛兩會「首秀」大多表情嚴肅偶有笑容。（圖／記者任以芳攝）

「巧妙痛批」中美關係-奧運賽＆狂飆

一開始闡述中國疫情後，外交任務方向，秦剛略帶微笑指出，「明確了使命任務，作出了戰略部署。當前，國內新冠疫情形勢好轉，中外交往有序恢復，中國外交已經按下『加速鍵』，吹響『集結號』。」

接下來，第四、第五題問答是中美關係與國際情勢，秦剛態度強硬，使用巧妙比喻現今中美關係遇到問題。他舉例中美為參加奧運賽跑，批評美方的競爭就是全方位的遏制、打壓，口頭上遵守規則，實際上總只想絆倒對方，甚至想讓對方去參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意的對抗，犯規了。

接著他又舉例中美之間的「狂飆」，痛批美方給中美關係加裝「護欄」，就是要中國打不還手，罵不還口，但美方不踩剎車，繼續沿著錯誤的道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，陷入對抗衝突。

痛罵之後，秦剛態度又放軟，談及駐美期間生活點滴。他又舉例洛杉磯長灘港碼頭的工人，全家老小的生計都依靠中美之間的貨物貿易；艾奧瓦州的農民要為世界上飢餓的人多種糧食；明尼蘇達州英華學院的一位小學生學漢語是因為喜歡中國。

秦剛「硬軟兼施」的談話，主要呼籲美國，兩國之間朝向希望和平競爭，不是互相針鋒相對，提醒兩國只有合作才能雙贏，共同繁榮，過度競爭只會讓世界局勢更不穩。

▲▼中國大陸外交部長秦剛。（圖／路透社）

談台灣問題-劍指美國強硬又自信

以往「台灣問題」幾乎放在後半段，這次提前到第六題出現。當被問及中美在台海衝突危機，以及美國計劃會滅台灣？秦剛打破傳統，順手拿起桌上一本鮮紅色中華人民共和國憲法，這是中國外交記者會上史無前例的情況。

顯然，秦剛是有備而來，當下所有中外媒體立刻高舉手機、相機記錄歷史性一刻。秦剛一邊翻開憲法，一邊重申「台灣是中國一部分」並且強硬表態「反台獨」、「反外部勢力干涉」。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺接受訪問時分析，「拿出中國憲法，就是劍指美國！」

他認為，秦剛整體回答精準，清楚表達大陸對台政策穩定和一致性，引用憲法和法條說明，「台灣問題」是國內問題，不是國際問題，不容外來勢力干涉，同時打擊和遏制台獨。

秦剛拿出中國憲法獨創的問答模式，連前外長王毅也沒有過。孫文學校總校長張亞中分析，「每個人人格特質確實不一樣，秦剛與王毅唯一相同的就是大國自信，主要來自現今的中美是處於較勁對抗的狀態。」

▲▼ 秦剛外長記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 秦剛用較輕鬆態度談「戰狼外交」，還是強調中國外交官與狼共舞 。（圖／記者任以芳攝）

談「戰狼外交」-媒體笑了難得輕鬆

當外媒提問，被任命為外交部長後，可能偏離「戰狼外交」強硬的標籤嗎？ 如此嚴肅話題，秦剛卻露出難得笑容，扭轉氣氛，呈現輕鬆姿態回應，「這是個有意思的問題。記得我剛到美國任大使的時候，美國媒體驚呼「中國戰狼來了」，現在我回來當外長了，這稱號又不給我了，我還真有點若有所失。」

話還沒講完，現場少數媒體發出會心一笑，一旁華春瑩也面露微笑，「戰狼外交」反倒成為整場較輕鬆議題。秦剛話鋒一轉又批評，「戰狼外交」是話語陷阱，並且用孔子「以德報德，以直報怨，以德報怨，何以報德？」說明中國外交本意。同時強調，中國外交官必須與狼共舞，保家衛國。

整體回答剛柔並濟，張亞中認為，任何國家沒有所謂「戰狼外交」，當國家主權利益受威脅外會顯現出來。每個國家的外交系統都是戰士，只是用「柔方法」來表達，跟軍體系又不一樣，軍方講求就是實際作戰。

他進一步分析，「如今秦剛與王毅當外長的中美實力已經不同。當年，王毅當外交部長，美國對台灣問題還沒過度伸手，這兩年才加劇。再來就是爆發俄烏戰爭，中美關係急劇下滑，整體國際局勢十分複雜，牽動中國外交政策。」

在中國外交系統30年的秦剛，過去8年曾擔任外交部發言人，當時形象十分強悍。如今兩會首場中外記者會來看，秦剛發言如同他名字一樣剛強。未來，中國外交風格會變嗎？秦剛也說明，「中國外交官必須與狼共舞」，依照現今世界與中美嚴峻局勢來看，朝向「戰狼外交」將不會有太大變動。

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2023兩會秦剛

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