網購怕被雷！網友貢獻密技必搜一社團評價　省錢囤到好物賺隱藏版回饋

▲今年補班次數多到讓上班族心好累，有網友更因此忙到沒時間去運動。（示意圖／翻攝PEXELS）

消費中心／綜合報導

今年連假多、補班次數也多，才剛撐過2月份兩個週末補班日，3月又有一個週六需要補班，讓很多人覺得厭世直呼「心好累」、「補得好痛苦」、「只休一天真的好疲憊」，還有網友忙到沒時間好好管理身材，再加上過年大吃大喝，身上累積了不少「肉債」遲遲無法還清，發文哭說「長時間在辦公室坐太久又沒什麼在運動，從去年年底到現在重了快3公斤QQ」。

年後幾乎每天都在上班，實在沒時間外出去健身，為了讓自己動起來，拯救變形走樣的身材，不少人宅在家會看影片跳有氧、練核心，或是趁網購優惠入手啞鈴、飛輪車或折疊跑步機等運動器材，直接把客廳打造成居家健身房，隨時鍛鍊想動就動，不過也有人選擇用喝的來燃脂，就有網友說「想到以前大學某段時間每天喝美式的時候突然瘦了三公斤」，而把大組數咖啡一次囤起來，因為咖啡除了提振精神，後來有研究指出咖啡還能促進新陳代謝，但是要喝什麼都不加的黑咖啡，適量並在對的時間喝才有用。

只是咖啡豆產地與品種不同會影響風味，有的濃醇、有的偏酸，市售咖啡品牌眾多該如何挑選？這名網友特別透露自己買東西不踩雷密技，其中一招就是從網路社團看大眾口碑，她在購買前就上《momo網購好物交流》搜尋了一番，默默發現很多人分享湛盧的濾掛評價不錯，加上現在又有特價就決定下手，「這次買1組有2盒共80包特價1188元還送1個雙層玻璃杯，泡濾掛的時候用附贈的玻璃杯看起來蠻漂亮的，如果買2組可以抽200mo幣，抽得到的話超划算」。

對於每天都要來一杯咖啡醒腦的人來說，自己買濾掛來沖泡比超商更省，以原PO來說，她一次購入80包，組合裡面共有兩款中烘焙、兩款深烘焙四種口味，換算一杯不到15塊，至少可以喝兩個半月，重點是喝起來如同大家所說，口感和現磨手沖的一樣好喝，原PO大推「味道和一般的濾掛不太一樣，像是現成買來的咖啡味，四種口味可以交替喝不會膩，很多人都很擔心深烘焙會比較苦，但兩款深烘焙的尾韻都有明顯的堅果、可可、焦糖甜甜的香氣，所以可以完全不用擔心」。

▲湛盧咖啡網友風評佳，每次有活動優惠都會引起消費者搶購。

另外，原PO還趁機補貨益生菌，只是以前常吃的缺貨，原本想用關鍵字找其他牌子看看，沒想到打「益生菌」第一個就出現善存，點進去看簡介和網路上評價都還不錯，於是決定試試看並在食用後貢獻個人心得，「它家的益生菌有加鳳梨酵素，所以吃起來酸酸甜甜的和一般的益生菌味道比較不一樣 但我個人覺得蠻好吃的，喜歡吃水果的人應該會喜歡，粉末也不會太細容易嗆到」，直呼「幫助排便順暢蠻有感的 所以下次還會再回購！」吸引她毫不猶豫下單還有另一大原因，就是momo購物網給的額外回饋多，「這次買2盒共80包1598元送小七兩張50元的商品卡」，3/8當天限定買滿2000元還可以登記肯德基下午茶組，有吃又有得拿，讓她大喊「希望搶得到！！」

▲善存益生菌添加鳳梨酵素，酸甜的口味適合全家大小。

跟原PO一樣，不知道怎麼買的時候，很多網購族愛用的《momo網購好物交流》是不錯的參考指南，上面累積近40萬名網友，經常有熱心同好經驗分享真實商品使用心得及省錢購物小撇步之外，還可以搶先得到第一手momo優惠資訊及優惠祕密賣場，以及不定時開放抽mo幣、抽好禮等隱藏版社團會員福利，3月份就有兩大社團活動不能錯過，一、3/8～3/31「女王節曬單加碼」參加活動發文可抽$150 mo幣（40名），分享指定品牌再可獲得$500 mo幣+$750 mo幣，最高一次拿到$1,400 mo幣；二、參加「米的一百種吃法」，即日起至3/15至社團分享於momo購物網購買的米類商品以及各式各樣DIY米的創意料理，活動發文曬單者可抽300 mo幣（50名）。

▲▼《momo網購好物交流》一有曬單加碼活動，就吸引大批網友留言參與。（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

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想要拿更多免費mo幣以及好康回饋，momo購物網站上活動趕快筆記下來，即日起至3/8天天簽到+好友分享，最高共賺$45 mo幣，至3/12每日12時段則有mo幣或折價券必搶，3/12前不限金額下單可抽三星新款旗艦機Galaxy S23 Ultra（12G/512G）、Galaxy Z Fold4（12G/256G），每人每日限登記一次。3/8當天還有三大限定活動。「女王加倍送」累積消費滿$6,000可登記抽女王花朵籤一次，回饋最高24%（上限$3,800），共3,800名，參與的活動的女性消費者可免登記再抽女王精美好禮。滿額還可以登記送「肯德基下午茶」，限量10,000份，以及「野餐帳篷」，限量400份，額滿為止。面對3月第四個補班日，非常需要小確幸來提振一下自己的士氣，照著購物攻略刷起來，既可以買到好物，又能收獲滿滿的清空購物車。