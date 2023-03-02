　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

品牌券現領現用、專櫃大牌限時1折起　電商女王節優惠整理一次看

樂天市場「寵愛女神節」推薦女性專屬選品（圖／樂天市場提供）

▲38婦女節，網購平台推薦女性專屬選品來寵愛自己。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

一年一度38婦女節即將到來，網購業者紛紛推出女王節、女神節活動，強打美妝保養、美容小家電、生活居家等各式各樣女性消費品，祭出眾多好康及回饋優惠，力挺女性朋友在專屬節日裡要好好寵愛自己，想要犒賞自己或送禮感謝身邊的「她」，可參考以下各平台的促銷內容，趁電商第一季強檔購物大節省錢買起來。

東森購物網「我就是女王」活動正式開跑，精選3C、美妝、日用等商品下殺，例如專櫃大牌限時1折起、東森幣最高10%折抵，精選保健用品38折起，還有全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等多項好康，參加票選活動，有機會抽中訂單金額100%樂透金，下單選全家取件送健達繽紛樂，限量4,000份，數量有限，送完為止。

東森購物網女王節活動（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網「我就是女王」活動正式開跑。（圖／翻攝自東森購物）

momo購物節3.8女王節暖身慶首波主打「品類日」，類別涵蓋3C、家電、家居餐廚、保健、流行時尚、日用婦幼、美妝，於3/1至3/7依序開跑，推出粉色HP輕薄翻轉觸控筆電、m2超能膠原飲、人氣爆款CELINE手袋、超強新品蘭蔻超極光精華、獨家理膚寶水禮盒組、話題新品Staub日暮粉圓形琺瑯鑄鐵鍋（16cm）等限時52折起，還有倍潔雅花漾柔感抽取式衛生紙下殺單抽0.073元、幫寶適紙尿褲2箱2,299元等，都是這波重點優惠夯品。

PChome 24h購物於即日起至3/13推出「女神節」，集結美妝、家電、時尚等10大品類全場下殺38折起，加碼20大品牌券免費領，現領現抵最高可省6,000元，美妝/時尚指定品最高加碼回饋15%P幣，今（3/2）21:00至22:59 LINE購物導購指定品加碼3%回饋；同時公開一份女性心動排行榜TOP5，依序為3C數位、家電、服飾、日用保養及生活，顯示女性消費者對「臉部清潔保養」、「美容美體」、「療癒系小家電」關注度提升，近一週按摩美體票券類業績也較上週翻倍成長，相較去年疫情消費者多重視居家生活品質，今年趨勢明顯轉變。

Yahoo奇摩購物推出女神節系列活動，全站38折起，Yahoo奇摩購物中心祭出「單日消費滿3000送3％超贈點」、「Yahoo聯名卡新會員筆筆加碼送10%超贈點」、「透過Yahoo奇摩App『購回饋』購物結帳享指定日（3/2）加碼5%超贈點回饋」、「Aftee先買後付新戶現折10%」等多重優惠；Yahoo奇摩超級商城也祭出「萬元商品38折起」、「週週登記抽3800超贈點」、和「超商取貨滿額免運」等好康。

Yahoo奇摩購物女神節（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲看準「她經濟」威力，Yahoo奇摩購物推出「女神節」系列活動。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

博客來推出為期一個月的「女神節」活動，鎖定女性消費品，嚴選美妝保養、圖書、日用生活等最低3折起，並精選10大深受女性消費者喜愛的品牌，如Melvita 蜜葳特、我的美麗日記、kate spade、好立善等，祭出「品牌神券」現領現用享85折起，還有櫻花限定爆款單品同步開賣。3/1～3/6首週依序推美妝保養、美食保健、文具餐廚家居、中文暢銷書、3C家電、服飾鞋包「6大品類」，天天享折扣，結帳再加碼送10% OPEN POINT。

樂天市場統計，女性消費力正逐年提高，站上2022年女性消費頻率為男性2倍，消費習慣主要集中在美食、美妝保養、日常用品等類別。看準女性消費力，即日起推出「寵愛女神節限時5折起」專區，祭出最高現折500元優惠，也集結女性最愛的美肌保養、春季彩妝、保健食品、話題美食、日系商品等推薦選品。

生活市集即日起至3/12推出「38食尚女王節」，主打美容保養及低卡飲食商品優惠，並祭出四波段寵愛馬拉松抽獎活動，總價將豪送LINE POINTS 3,000元，3月起搭配16大銀行刷卡再享回饋最高3,000元；松果購物於3/2起至3/22主打品牌美型家電如米家手持無線吸塵器G9、TIGER1.0L粉嫩時尚電氣快煮壺PFY-A10R、ROOMMI手持蒸氣掛燙機等限時下殺4折起。

鮮拾電商嚴選賣場內最受女性青睞熱銷商品，即日起3/17限時推出「拾尚女王節」優惠活動，同步展開三大線上主題購物會場，並精選搶手品牌夯品祭折扣價，像是日立10公升除濕機RD-22FG、Panasonic極潤奈米水離子吹風機 EH-NA0J-A，萬元有找；雅詩蘭黛金三角超值組「特潤超導全方位修護露100ml+年輕無敵膠原霜75ml」，回饋價4,268元；Guerlain嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G 50ml國際航空版，特價2,838元。活動期間消費滿額還有機會抽Jo Malone熱銷經典香水。

ET快訊
服用日本「大正感冒藥」小心！藥師示警：恐驗出毒品反應
阿翔錄外景爆意外！驚悚畫面曝光
蔥油餅店再道歉！稱「少2百、下跪」非事實：從沒發生過
台中強風狂吹...特斯拉車門「凹一大洞」　車商曝可能原因
待用餐被100多人插隊吃！截指老闆痛心：不希望愛心被濫用
身分證「3數字中2碼」　升級藍鑽蝦吃到飽
蘋果更新官方iPhone回收價　4款不跌反升

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】「植漱口」嚴選自然植物革新漱口體驗！刷樂打造聶式風格生活感

【廣編】舒潔X印花樂聯名Go物袋　頂級喀什米爾4層包裝花紋＋超萌舒潔拉拉只送不賣

品牌券現領現用、專櫃大牌限時1折起　電商女王節優惠整理一次看

超商獨家！超Q「巨大品客洋芋片」限時販售　還有2款棒球造型酒

【廣編】225週年慶典！迄今最高年份「高原騎士54年單一麥芽威士忌」全球限量225瓶

超商獨家！「WBC限量紀念周邊」來了　消費滿222元現折25元

摩斯推廣APP免費送紅茶！實體「炸雞睡袋」這天曝光

銅板價限時搶！50元吃漢堡王小華堡　麥當勞蛋捲冰淇淋只賣13元

【廣編】統一烘焙生活美學館「高雄夢時代」登場　眾多商品買1送1、抽超值福袋

電商CEO森田赴美狂吃21天　自爆維持身材是靠「這瓶」！？

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

【廣編】「植漱口」嚴選自然植物革新漱口體驗！刷樂打造聶式風格生活感

【廣編】舒潔X印花樂聯名Go物袋　頂級喀什米爾4層包裝花紋＋超萌舒潔拉拉只送不賣

品牌券現領現用、專櫃大牌限時1折起　電商女王節優惠整理一次看

超商獨家！超Q「巨大品客洋芋片」限時販售　還有2款棒球造型酒

【廣編】225週年慶典！迄今最高年份「高原騎士54年單一麥芽威士忌」全球限量225瓶

超商獨家！「WBC限量紀念周邊」來了　消費滿222元現折25元

摩斯推廣APP免費送紅茶！實體「炸雞睡袋」這天曝光

銅板價限時搶！50元吃漢堡王小華堡　麥當勞蛋捲冰淇淋只賣13元

【廣編】統一烘焙生活美學館「高雄夢時代」登場　眾多商品買1送1、抽超值福袋

電商CEO森田赴美狂吃21天　自爆維持身材是靠「這瓶」！？

70萬紅牌重機停汽車格 　兩度遭貼「不要臉」紙條...警：恐觸法

「缺蛋危機」嘉義六腳蛋雞場再爆禽流感　撲殺逾3.6萬隻

周湯豪事業大爆發　受邀香港演出成「解封後第一人」！

性侵夜歸女被咬手嚇跑　北市尾隨之狼「挑人犯案」下場出爐

神話Eric老婆生了！「寶寶性別曝光」　公司報喜：媽媽跟小孩都平安

史上最大！陸軍基地旁囂張種4千株大麻　松聯大老「荔枝」下場曝

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝　無法申請藥害救濟

儒鴻去年每股大賺24.75元　擬配息17元創新高

曾手術「失血過多昏迷」　詹雅雯將再動刀悲吐心聲：有陰影！

隱身巷中的台南百年鼓茶樓！吃道地虱目魚　階梯式劇場看答鼓嘴表演

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

消費熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

1元吃茶葉蛋！全台通路優惠懶人包

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

達美樂「夢幻起司四喜披薩」半價

速食店連13天「2大品項買1送1」

森田「赴美狂吃21天」自爆維持身材秘訣

咖啡控快囤！全聯濾掛咖啡買1送1

讓心測看出你的「壓力指數」

銅板價限時搶　50元吃漢堡王小華堡　

foodpanda「3月超殺優惠碼」來了

必勝客13吋大比薩下殺199元爽吃12天

速食店憑指定發票爽吃半價套餐！

限時1天！超商美式、拿鐵都只要1元

更多熱門

相關新聞

銅板價限時搶　50元吃漢堡王小華堡　

銅板價限時搶　50元吃漢堡王小華堡　

人氣速食漢堡王、麥當勞攜手網購業者，再祭出便宜價限時搶，小華堡現省50元、經典脆雞堡50元有找，原味麥脆鷄腿、蛋捲冰淇淋也都下殺，想省荷包的人，可留意3/3當天共10大整點開搶時段。另外，最近網購女王節開跑，3C家電、美妝保養、養生保健與生鮮食品等各類精選商品優惠多，民眾可把握這波採買。

不用等週年慶　專櫃保養買一送一

不用等週年慶　專櫃保養買一送一

連假優惠4大時段刷起來　1元搶米家無線吸塵器

連假優惠4大時段刷起來　1元搶米家無線吸塵器

逛線上旅展撿便宜　國內外旅宿、餐券下殺

逛線上旅展撿便宜　國內外旅宿、餐券下殺

春遊賞櫻　旅遊住宿券、泡湯券買氣熱

春遊賞櫻　旅遊住宿券、泡湯券買氣熱

關鍵字：

38婦女節網購電商女神節女王節

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

爸中風全癱！她獨自照顧1年「房產竟全給哥哥」

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面