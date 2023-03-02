品牌券現領現用、專櫃大牌限時1折起　電商女王節優惠整理一次看

▲38婦女節，網購平台推薦女性專屬選品來寵愛自己。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

一年一度38婦女節即將到來，網購業者紛紛推出女王節、女神節活動，強打美妝保養、美容小家電、生活居家等各式各樣女性消費品，祭出眾多好康及回饋優惠，力挺女性朋友在專屬節日裡要好好寵愛自己，想要犒賞自己或送禮感謝身邊的「她」，可參考以下各平台的促銷內容，趁電商第一季強檔購物大節省錢買起來。

東森購物網「我就是女王」活動正式開跑，精選3C、美妝、日用等商品下殺，例如專櫃大牌限時1折起、東森幣最高10%折抵，精選保健用品38折起，還有全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等多項好康，參加票選活動，有機會抽中訂單金額100%樂透金，下單選全家取件送健達繽紛樂，限量4,000份，數量有限，送完為止。

▲東森購物網「我就是女王」活動正式開跑。（圖／翻攝自東森購物）

momo購物節3.8女王節暖身慶首波主打「品類日」，類別涵蓋3C、家電、家居餐廚、保健、流行時尚、日用婦幼、美妝，於3/1至3/7依序開跑，推出粉色HP輕薄翻轉觸控筆電、m2超能膠原飲、人氣爆款CELINE手袋、超強新品蘭蔻超極光精華、獨家理膚寶水禮盒組、話題新品Staub日暮粉圓形琺瑯鑄鐵鍋（16cm）等限時52折起，還有倍潔雅花漾柔感抽取式衛生紙下殺單抽0.073元、幫寶適紙尿褲2箱2,299元等，都是這波重點優惠夯品。

PChome 24h購物於即日起至3/13推出「女神節」，集結美妝、家電、時尚等10大品類全場下殺38折起，加碼20大品牌券免費領，現領現抵最高可省6,000元，美妝/時尚指定品最高加碼回饋15%P幣，今（3/2）21:00至22:59 LINE購物導購指定品加碼3%回饋；同時公開一份女性心動排行榜TOP5，依序為3C數位、家電、服飾、日用保養及生活，顯示女性消費者對「臉部清潔保養」、「美容美體」、「療癒系小家電」關注度提升，近一週按摩美體票券類業績也較上週翻倍成長，相較去年疫情消費者多重視居家生活品質，今年趨勢明顯轉變。

Yahoo奇摩購物推出女神節系列活動，全站38折起，Yahoo奇摩購物中心祭出「單日消費滿3000送3％超贈點」、「Yahoo聯名卡新會員筆筆加碼送10%超贈點」、「透過Yahoo奇摩App『購回饋』購物結帳享指定日（3/2）加碼5%超贈點回饋」、「Aftee先買後付新戶現折10%」等多重優惠；Yahoo奇摩超級商城也祭出「萬元商品38折起」、「週週登記抽3800超贈點」、和「超商取貨滿額免運」等好康。

▲看準「她經濟」威力，Yahoo奇摩購物推出「女神節」系列活動。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

博客來推出為期一個月的「女神節」活動，鎖定女性消費品，嚴選美妝保養、圖書、日用生活等最低3折起，並精選10大深受女性消費者喜愛的品牌，如Melvita 蜜葳特、我的美麗日記、kate spade、好立善等，祭出「品牌神券」現領現用享85折起，還有櫻花限定爆款單品同步開賣。3/1～3/6首週依序推美妝保養、美食保健、文具餐廚家居、中文暢銷書、3C家電、服飾鞋包「6大品類」，天天享折扣，結帳再加碼送10% OPEN POINT。

樂天市場統計，女性消費力正逐年提高，站上2022年女性消費頻率為男性2倍，消費習慣主要集中在美食、美妝保養、日常用品等類別。看準女性消費力，即日起推出「寵愛女神節限時5折起」專區，祭出最高現折500元優惠，也集結女性最愛的美肌保養、春季彩妝、保健食品、話題美食、日系商品等推薦選品。

生活市集即日起至3/12推出「38食尚女王節」，主打美容保養及低卡飲食商品優惠，並祭出四波段寵愛馬拉松抽獎活動，總價將豪送LINE POINTS 3,000元，3月起搭配16大銀行刷卡再享回饋最高3,000元；松果購物於3/2起至3/22主打品牌美型家電如米家手持無線吸塵器G9、TIGER1.0L粉嫩時尚電氣快煮壺PFY-A10R、ROOMMI手持蒸氣掛燙機等限時下殺4折起。

鮮拾電商嚴選賣場內最受女性青睞熱銷商品，即日起3/17限時推出「拾尚女王節」優惠活動，同步展開三大線上主題購物會場，並精選搶手品牌夯品祭折扣價，像是日立10公升除濕機RD-22FG、Panasonic極潤奈米水離子吹風機 EH-NA0J-A，萬元有找；雅詩蘭黛金三角超值組「特潤超導全方位修護露100ml+年輕無敵膠原霜75ml」，回饋價4,268元；Guerlain嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G 50ml國際航空版，特價2,838元。活動期間消費滿額還有機會抽Jo Malone熱銷經典香水。