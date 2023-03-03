　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯女神節限時下殺！優惠碼最高折225　哈根達斯倒數3天又爆殺

▲▼全聯「38女神節」活動。（圖／業者提供）

▲全聯慶祝女神節，哈根達斯也祭出倒數3天（3/3~3/5）爆殺價188元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯為慶祝3月8日「國際婦女節」，今（3/3）起推出「38女神節」系列優惠活動，其中實體門市也同步有「衛生紙小學堂」，買6串現折100元，哈根達斯也祭出倒數3天爆殺價188元（原價323元）；而PXGo!全聯線上購的分批取更有多種優惠；「小時達」則祭出3組優惠碼，最高現折225元！

全聯「PXGo!全聯線上購」於3/3起推出「38女神節」系列優惠活動，其中「分批取」祭出指定日單筆每滿1000元，贈800福利點優惠，等同最高8%回饋。而期間購買OFF COFFEE、阪急麵包任一組合優惠，再加贈380福利點；預購指定甜點蛋糕，也獨享限時優惠，單筆滿800元享92折。

全聯「小時達」也祭出超殺折扣，3/3-3/9限時3天輸入【GIRL】滿1000元折80元、輸入【WOMAN】滿1200元折120元、輸入【QUEEN】滿1500元折225元。不僅如此，萬種商品送到家的「隔日達」於3/7-3/9，消費滿額最高折200元還可再享8.8%等值福利點回饋。

▲▼全聯「38女神節」活動。（圖／業者提供）

▲「PXGo!全聯線上購」於3/3起推出「38女神節」系列優惠活動。（圖／業者提供）

全聯實體門市自3/3-3/16也推出「衛生紙小學堂」優惠，全店衛生紙/廚紙/面紙最低5折起，任買6串再現折100元（單筆可累折）；線上購物則推出活動期間至「小時達」、「隔日達」購買衛生紙/廚紙/面紙單筆每滿699元，加贈1000福利點，等同於現金100元。

而近來受到矚目的「哈根達斯冰淇淋」也推出倒數3天驚喜爆殺！3/3~3/5在全台共946家有哈根達斯冰箱的實體門市或透過全聯小時達，購買指定品項，原先優惠價199元，現在又下殺到超值優惠188元（原價323元），口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力X草莓巧脆、西瓜草莓、香草X芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕等，各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。

▼全聯「38女神節」活動。（圖／業者提供）

▲▼全聯「38女神節」活動。（圖／業者提供）

另外，東森購物網為慶祝婦女節，也推出「我就是女王」活動，精選3C、美妝、日用等商品下殺，例如專櫃大牌限時1折起、東森幣最高10%折抵，精選保健用品38折起，還有全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等多項好康，參加票選活動，有機會抽中訂單金額100%樂透金，下單選全家取件送健達繽紛樂，限量4,000份，數量有限，送完為止。

你可能也想看

鐵觀音生巧捲必吃！全聯「春茶賞」新推6款甜點　茶包買1送1

摩斯推廣APP免費送紅茶！實體「炸雞睡袋」這天曝光

旅遊自備「6小物」房價省5%！環保署推減塑新規「最快8月上路」

 

ET快訊
快訊／陳冠霖怒揭離婚真相　鄭仲茵回應了
獨／炎亞綸捐蛋！　過程意外救出火災受困阿公
台灣大媽「希臘搶房卡」羞辱團員　巨雷舉動全曝光！還嫌空姐醜
用冰勺舔食冰淇淋！棒球隊新聞「傳回南韓」　當地網友反應曝
陳冠霖不忍了！　公開離婚鄭仲茵真相
台中人超嗨！　9.5萬坪「台灣最大購物城」年底動工
洲際棒球場全翻新！　新面貌曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只有兩天！東森廣場「送雞蛋」週末快閃　同步花車特賣最低10元起

全聯女神節限時下殺！優惠碼最高折225　哈根達斯倒數3天又爆殺

東森料理包5分鐘上桌　「全家」春日優惠降價熱賣中

東森購物Strawberry益菌棉限時促銷熱賣　月月抽萬元提貨券

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推！比手搖還夯

鐵觀音生巧捲必吃！全聯「春茶賞」新推6款甜點　茶包買1送1

超商喝得到龜記！獨家復古味「楊桃綠茶」來了　限時只要27元爽喝

睽違2年！超商「濃厚系抹茶霜淇淋」回來了　加生乳特濃版必吃

五桐號、梁社漢排骨買1送1！　Uber Eats「3月優惠碼」一次看

不限冷熱！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

只有兩天！東森廣場「送雞蛋」週末快閃　同步花車特賣最低10元起

全聯女神節限時下殺！優惠碼最高折225　哈根達斯倒數3天又爆殺

東森料理包5分鐘上桌　「全家」春日優惠降價熱賣中

東森購物Strawberry益菌棉限時促銷熱賣　月月抽萬元提貨券

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推！比手搖還夯

鐵觀音生巧捲必吃！全聯「春茶賞」新推6款甜點　茶包買1送1

超商喝得到龜記！獨家復古味「楊桃綠茶」來了　限時只要27元爽喝

睽違2年！超商「濃厚系抹茶霜淇淋」回來了　加生乳特濃版必吃

五桐號、梁社漢排骨買1送1！　Uber Eats「3月優惠碼」一次看

不限冷熱！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

罕藥預算「未執行」6年達35.8億　民調高度支持健保積極給付新藥

明道大學爆欠薪2個月　教部：3／9前發放「否則予以裁罰」

只有兩天！東森廣場「送雞蛋」週末快閃　同步花車特賣最低10元起

輻射冷卻發威！低溫又崩跌探10度↓　「最冷時間出爐」　

黃德清未因恩恩案下台、爆外遇才請辭　她曝關鍵差別：傷侯友宜2024

《全動法》擬16歲造冊控言論惹議　藍委籲團結挺林明溱阻惡法

去年台東縣岸際擱淺綠蠵龜　恆春後壁湖保育沙灘3日野放回大海

高中木聯／延長賽驚奇大逆轉　普門闖冠軍戰洪榮宏感動落淚

陳冠霖怒「醜化生父」20年等電話見小孩　鄭仲茵冷嗆反擊「歡迎調閱」

銀行連假怎上班？警衝1公里ATM前拉開她　差「1鍵」險被騙2萬

水牛城火災引發大爆炸 2消防員被拋飛臥倒在地

消費熱門新聞

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

麥當勞新菜單停賣9大品項！

摩斯推廣APP送紅茶！炸雞睡袋曝光

超商大杯特濃美式買1送1連喝3天

銅板價限時搶　50元吃漢堡王小華堡　

Uber Eats「3月優惠碼」一次看

讓心測看出你的「壓力指數」

超商獨家限時販售「巨大品客洋芋片」

1元吃茶葉蛋！全台通路優惠懶人包

速食店連13天「2大品項買1送1」

超商「濃厚系抹茶霜淇淋」回來了

鐵觀音生巧捲必吃！全聯茶包買1送1

咖啡控快囤！全聯濾掛咖啡買1送1

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推

更多熱門

相關新聞

2位女性同行吃Buffet第2位享5折

2位女性同行吃Buffet第2位享5折

為迎接每年3月8日國際婦女節，許多業者將整個3月設定屬於女性的專寵月份，紛紛推出各種餐飲優惠，像是台北凱達百宴自助餐廳推第2人5折，3月8日限定 女性第2人38折，而王品「嚮辣和牛麻辣鍋」只要有女性朋友同行，點用指定套餐即贈「女王限定和牛玫瑰花」1份。

鐵觀音生巧捲必吃！全聯茶包買1送1

鐵觀音生巧捲必吃！全聯茶包買1送1

迎婦女節　電商女王節優惠整理一次看

迎婦女節　電商女王節優惠整理一次看

銅板價限時搶　50元吃漢堡王小華堡　

銅板價限時搶　50元吃漢堡王小華堡　

咖啡控快囤！全聯濾掛咖啡買1送1

咖啡控快囤！全聯濾掛咖啡買1送1

關鍵字：

全聯女神節婦女節38婦女節

讀者迴響

熱門新聞

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

50歲小姑不工作「狂啃哥哥」！全場逆風不挺

即／酒客框女公關不成「6刀砍死對方」再自殘

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

更多

最夯影音

更多
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面