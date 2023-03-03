全聯女神節限時下殺！優惠碼最高折225　哈根達斯倒數3天又爆殺

▲全聯慶祝女神節，哈根達斯也祭出倒數3天（3/3~3/5）爆殺價188元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯為慶祝3月8日「國際婦女節」，今（3/3）起推出「38女神節」系列優惠活動，其中實體門市也同步有「衛生紙小學堂」，買6串現折100元，哈根達斯也祭出倒數3天爆殺價188元（原價323元）；而PXGo!全聯線上購的分批取更有多種優惠；「小時達」則祭出3組優惠碼，最高現折225元！

全聯「PXGo!全聯線上購」於3/3起推出「38女神節」系列優惠活動，其中「分批取」祭出指定日單筆每滿1000元，贈800福利點優惠，等同最高8%回饋。而期間購買OFF COFFEE、阪急麵包任一組合優惠，再加贈380福利點；預購指定甜點蛋糕，也獨享限時優惠，單筆滿800元享92折。

全聯「小時達」也祭出超殺折扣，3/3-3/9限時3天輸入【GIRL】滿1000元折80元、輸入【WOMAN】滿1200元折120元、輸入【QUEEN】滿1500元折225元。不僅如此，萬種商品送到家的「隔日達」於3/7-3/9，消費滿額最高折200元還可再享8.8%等值福利點回饋。

▲「PXGo!全聯線上購」於3/3起推出「38女神節」系列優惠活動。（圖／業者提供）

全聯實體門市自3/3-3/16也推出「衛生紙小學堂」優惠，全店衛生紙/廚紙/面紙最低5折起，任買6串再現折100元（單筆可累折）；線上購物則推出活動期間至「小時達」、「隔日達」購買衛生紙/廚紙/面紙單筆每滿699元，加贈1000福利點，等同於現金100元。

而近來受到矚目的「哈根達斯冰淇淋」也推出倒數3天驚喜爆殺！3/3~3/5在全台共946家有哈根達斯冰箱的實體門市或透過全聯小時達，購買指定品項，原先優惠價199元，現在又下殺到超值優惠188元（原價323元），口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力X草莓巧脆、西瓜草莓、香草X芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕等，各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。

▼全聯「38女神節」活動。（圖／業者提供）

另外，東森購物網為慶祝婦女節，也推出「我就是女王」活動，精選3C、美妝、日用等商品下殺，例如專櫃大牌限時1折起、東森幣最高10%折抵，精選保健用品38折起，還有全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等多項好康，參加票選活動，有機會抽中訂單金額100%樂透金，下單選全家取件送健達繽紛樂，限量4,000份，數量有限，送完為止。