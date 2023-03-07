台北市府再爆貪污案　「客家公園」改善標案官員涉收賄數十萬

▲台北市客家文化主題公園空間改善計畫爆出官員收賄弊案。（圖／翻攝客家公園網站）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署7日上午才偵結起訴前台北市勞動局長陳信瑜涉嫌貪污案，沒想到工務局衛生下水道工程處也傳出弊端，衛工處龔姓副工程司，涉嫌在辦理客家文化主題公園空間改善工程時，協助得標廠商不實變更設計追加預算，龔男從中收取數十萬元不法利益，檢察官7日指揮廉政署、兵分6路搜索約談龔男以及3名涉案廠商人員。

「台北市客家文化主題公園」位於台北市公館精華地段，前身是台北市兒童交通博物館，後交由台北市政府客家事務委員會籌劃，初步於2008年10月完成全案規劃設計，至2009年4月底前完成主體工程發包作業，同年5月20日舉行開工典禮，進入主體工程施作，基地面積為4.03公頃，園區計畫打造出兼具親水及客庄性質之市民公園。

2019年7月，市府招標進行客家公園空間改善，標案金額達1.7億元，但檢廉獲報，負責這項改善工程的衛工處龔姓副工程司，涉嫌從2020年2021年間，協助得標廠商，不實編列變更設計，藉此向市府追加預算，龔因此獲得數十萬元的好處，相關公務員與廠商分別涉嫌《貪污治罪條例》的違背職務收賄、違背職務交付賄賂，以及《刑法》詐欺、行使業務上登載不實文書等罪嫌。