超胡鬧！清晨擦撞路旁停車　醉乘客「開雨傘發酒瘋」還咆哮警察

▲洪姓男子今天清晨搭載男性友人返家，撞上路旁轎車，員警到場處理時，車上醉客下車對員警咆哮鬧場，過程被住戶拍攝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區洪姓男子今（7）日清晨搭載喝醉的男姓友人返家，行經蘆竹區上興路時不慎撞上路旁停車，車主發現後報警處理，蘆竹警方到場處理時，車上醉客突然對員警咆哮，還持雨傘欲攻擊員警，員警大聲喝斥並持甩棍遏止醉客失控行為，員警通知醉客親人領回，車禍部分則交由交通分隊處理，結束一場鬧劇。

▲桃園市洪姓男子今天清晨開車搭載男姓友人返家，行經蘆竹區上興路失控撞上路旁轎車，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，今天清晨5時17分，25歲洪姓男子開車搭載男姓友人返家，行經蘆竹區上興路時，不慎撞上路旁停放轎車，發出巨大聲響，屋主衝出發現後報警處理。

蘆竹警分局大竹派出所2名員警到場處理時，車上醉客突然下車對員警咆哮，洪姓男子則請員警不要理會他，但醉客卻失控持雨傘欲攻擊員警，員警持甩棍遏止，要求醉客將雨傘放下，此時醉客突然將雨傘撐開，繞著現場鬼吼鬼叫，經洪姓男子制止後醉客才收斂。

▲桃園市洪姓男子今天清晨開車搭載男姓友人返家，在蘆竹區上興路失控撞上路旁轎車，員警在場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於醉客並未真的攻擊員警，員警請現場親友安撫後交由其家人領回，至於原本的車禍交通事故交由蘆竹交通分隊處理，肇事責任仍在調查釐清中。