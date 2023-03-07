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石門水庫蓄水率跌破7成　2月降雨僅歷年20%...庫底土地公廟現身

▲今年入春以來降雨不如預期，石門水庫上游庫底土地公廟首度現身。（圖／北水局提供）

▲今年入春以來降雨不如預期，石門水庫上游庫底土地公廟首度現身。（圖／北水局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對今年入春以來降雨不如預期，石門水庫蓄水率首度跌破7成，北部水資源局今（7）日指出，雖然水庫蓄水率已跌落7成，目前約69.1%，但各項供水穩定仍無虞，但因正值枯水期，河川流量降低，且據預估5月前降雨不容樂觀，北區水資源局已採取日日監看、跨域調度、啓動備援水源及節水等措施，力求協助農民完成1期稻作插秧作業。此外，桃市府水務局盤點備援水井，且計畫由12區（不包括復興區）公園28處水井再酌增24口，作為非民生用水備用。

北水局表示，石門水庫集水區今年1月的降雨量37.3毫米，歷年平均降雨量達到85.6毫米，2月份降雨更少只有25.5毫米，歷年為129.7毫米，降雨量只有歴年平均值的20%，蓄水率不到7成，缺水指標警戒之一的土地公廟也已浮出水面。

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此外，根據中央氣象局預報，3、4月降雨量可能正常偏少，北水局除加強監視水情變化外，並與台水公司、農水署管理處與竹科管理局等機關合作，已確切掌握、調度用水，力求轄區供水穩定。

▲石門水庫蓄水量雖跌破七成，北水局仍強調會加強調度水源，目前壩頂位置水位仍於正常值。（圖／北水局提供）

▲石門水庫蓄水量雖跌破七成，北水局仍強調會加強調度水源，目前壩頂位置水位仍於正常值。（圖／北水局提供）

目前已透過板二計畫由新店溪（翡翠水庫系統）調供水源至板新地區，每日可達81萬噸，使石門水庫供水壓力大幅減輕，再南調水源毎日約17萬噸至新竹地區，讓桃竹與板新地區供水穩定；至於農業用水部分，在農水署各管理處採精緻節水與分區灌溉下，目前整田比例已有60至80%，預計3月下旬可完成一期稻作插秧作業，北水局將全力協助農民完成一期稻作耕種，呼籲民眾仍需節約用水。

此外，桃園市政府水務局已經盤點備援水井，計畫由全市12區（不包括復興區）公園28處水井再增加24口，以作為非民生用水備用水源。

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