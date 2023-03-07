金門雜草狂燒黑煙猛竄！廢棄工寮焚毀　百萬農機具成廢鐵

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門縣金沙鎮今（7）日下午14時52分發生一起雜草火警，警消獲報後出動6車12警消與4名義消前往搶救，到場後發現燃燒面積約400平方公尺，並波及一棟廢棄工寮及多台農機具，所幸無人員傷亡，警消趕緊佈水線搶救，約經14分鐘後順利將火勢控制。至於詳細起火原因仍有待釐清。

▲金門雜草火警，多台農機具燒成廢鐵，損失估約100萬。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣消防局救災救護指揮中心於今日下午14時52分接獲民眾報案，指稱金沙鎮有雜草燃燒情形。指揮中心立即派遣第二大隊金湖、金沙分隊各式消防車共計6車12人及義消4員前往搶救。

警消抵達後，現場為雜草燃燒並波及一棟廢棄工寮及周遭農機具，初期指揮官吳姓小隊長立即指示所屬佈署3水線進行搶救，立即於現場請求水庫車支援圍堵火勢蔓延，後續火場指揮權轉由金沙消防分隊分隊長，火勢在強力水線攻擊下，最終順利獲得控制。

整起火警燒毀一棟廢棄工寮及多輛農機具，總燃燒雜草面積約400平方公尺，未有任何人命傷亡。五台農機具、1台機車、1台貨車全燒成廢鐵，損失估計約100萬。

金門消防局呼籲，使用火源時應謹記人離火熄，切勿任意燃燒雜草及垃圾、傳統掃墓祭祀時謹記4不2記得，「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，記得滅餘燼、記得收垃圾」，以減少人員傷亡及財物損失。據統計自本月1日起至今日止轄區消防人員已疲於奔命處理多起雜草燃燒案件，再次呼籲鄉親，近期漸漸為掃墓高峰期，若未經允許燃燒雜草引發火災，將觸犯消防法第14條等相關規定，可處罰行為人3000元以下罰鍰，並亦可能觸犯刑法第175條規定，處1年以上、7年以下有期徒刑。