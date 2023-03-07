T1大亂鬥涉社維法！　雲豹最美公關長帶陳孝榕等球員應訊　

記者黃宥寧／台北報導

T1聯盟桃園雲豹、台啤英熊上月19日比賽爆發大亂鬥，堪稱職籃史上最嚴重衝突，事後有網友向警方告發鬥毆球員違反社會秩序維護法，6日台啤英熊隊球員蔣淯安與助理教練林玠禾前往士林分局說明，今（7日）下午，桃園雲豹球員陳孝榕等人，也在公關長蔡沁瑜及球團委任律師邱柏青陪同下前往說明。

▲桃園雲豹球員曾品富、盧捷閔、陳孝榕等人在公關長蔡沁瑜及律師陪同下，赴士林分局說明。（圖／記者黃宥寧攝）

7日下午5時許左右，桃園雲豹遭懲除球員黃奕勝、盧捷閔、曾品富、陳孝榕、羅振峰，在公關長蔡沁瑜、律師陪同下赴士林分局說明。

赴偵查隊說明前，球團委任律師邱柏青受訪說，尊重警察調查結果，所以配合帶著球員前來說明，一切就看警方後續處理；有媒體問「打球打到警方介入？」邱說「還是讓警察調查，因為在球場，聯盟有相關規範，是否適用社會秩序維護法還是讓警察來調查」同時對於球員在球場上打架行為，也委婉指出，確實不是大家都能接受，因此才帶著球員認真來說明進行澄清。

▼（後方左起）球員黃奕勝、盧捷閔、曾品富、陳孝榕、羅振峰。（圖／記者黃宥寧攝）

依據社維法第87條第2款規定，互相鬥毆者最高可處1萬8千元以下罰鍰，不過，此案件屬於運動賽事競爭場，後續會針對雙方說法，來進行裁罰。

律師沈川閔表示，依刑法第150條修正理由，該法條所規範的聚眾鬥毆，包括自動與被動聚集之情形，亦不論是否事前約定或臨時起意者均屬之，倘若依此文義，在場互毆的球員均會構成聚眾鬥罪；然深考該法條所保護之法益，乃人民安寧及公共秩序，倘若球員互毆之情形在我國已經習以為常，則可認對人民安寧及公共秩序並無危害，而無處罰的必要。

不過，社會秩序維護法（行政罰）第87條第1款的「加暴行於人」、第2款的「互相鬥毆」，構成要件均較為寬鬆，本案互相鬥毆的球員就此行政責任恐均難以避免。