快訊／新北平溪休旅車駕駛恍神　擦撞路邊2車側翻

記者郭世賢、翁子皓／新北報導

新北市平溪區靜安路二段今（7）日下午17時18分發生一起車禍，現場為一輛休旅車疑因駕駛恍惚，失控撞上路旁停靠車輛，導致90度翻覆，2輛停靠車輛也有損毀。事故發生後，42歲男駕駛自行爬出車外，臉部擦傷，拒絕送醫，經警方酒測無酒駕。至於詳細事故原因仍有待釐清。

▲一輛休旅車行經新北市平溪區靜安路二段時，90度翻覆，駕駛自行脫困。（圖／記者郭世賢翻攝）

肇事車輛占據往平溪方向車道，但現場仍可單線雙向通行。

▲▼路旁車輛慘遭波及。（圖／記者郭世賢翻攝）