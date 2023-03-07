獨／陳老師上身！邁邁日語小學堂開課　東京食品展熱教學

記者吳奕靖／高雄報導

「2023東京國際食品展」於今（7）日在日本東京國際展覽館開幕，高雄市在新冠疫情影響下睽違3年未參展，今年帶來眾多優質農漁產品盛大回歸！而高雄市長陳其邁似乎非常享受這趟外交農產之旅，化身「金牌推銷員」，在食品展的每個攤位都大秀日語來介紹高雄農產，讓隨行人員都笑了，這根本就是「邁邁的日語小學堂」。

▲陳其邁在東京食品展臨時開啟了「邁邁日語小學堂」 。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁領軍高雄市13家深具外銷潛力的農漁民團體、農企業等單位，組成全台最大縣市代表團「高雄物產館」參展；陳其邁並再次全程以日文推介高雄農漁產和加工品，大讚是「幸福的滋味」（幸せの味），加深行銷高雄力道。日本姐妹市八王子市前市長，現任台灣友好交流協會理事長黑須隆一亦特別到會場致意，與陳其邁市長互動熱烈。高市府團隊去年曾赴日拜會八王子市，該市採購高雄產鳳梨，預計今年5月將送達供八王子市國中營養午餐水果使用，持續維持台日友好及經濟交流。

繼昨日在會前記者會展露日文獲滿堂彩，今陳其邁再度展現為推銷農漁產苦練的日文：「我是高雄市長陳其邁，今天來行銷高雄好吃的蜜棗、香蕉、烏魚子、鳳梨、花枝丸、蜂蜜、芭樂、桑葚汁、虱目魚、石斑魚、鮪魚生魚片，將這些幸福的滋味，介紹給日本的友人」。陳其邁並一一到每個攤位向參展年輕農民團體加油打氣，親自以日文介紹高雄特色農漁產和加工品，甚至臨時開了「邁邁日語小學堂」教學，他教展區同仁說日文，結果有人聽不懂，直到問翻譯才知道他教的是前一天在車上惡補的「荔枝酒推薦給日本的朋友」的講法。

▲陳其邁在東京食品展臨時開啟了「邁邁日語小學堂」 。（圖／高雄市政府提供）

「東京國際食品展」與「德國科隆食品展(ANUGA)」及「法國巴黎食品展(SIAL)」並列全球三大專業食品展，參展型農「春上香運銷合作社」曾湘樺說，荔釀玉荷包蒸餾酒因包裝設計與日本國旗相似，又是市面上少見的頂級玉荷包製成蒸餾酒，濃郁的香氣與溫潤口感獲得買家及通路商極大詢問度，期待能與日方發展長期合作關係，帶來滿滿訂單。首次參展的新農果菜生產合作社年輕農民張清泉也帶著「金旺鳳梨酵素飲」等鳳梨相關產品參展，買家人潮絡繹不絕，透過國際食品展會有效提升農產能見度，提供日本通路商更優質的選擇。

高市府表示，日本為本市重點外銷市場，近年來高雄鳳梨、荔枝、香蕉等皆有穩定成長，為協助農漁民開拓海外市場，以「高雄首選」及「高雄海味」品牌睽違3年重啟參展，高市府此行獲得日本媒體關注，包括千葉電視台等均採訪報導，透過新聞放送提高高雄農漁產能見度，把握機會將高雄優質農漁產行銷國際。