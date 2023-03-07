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經典賽開打倒數24小時　台灣經典小吃被大聯盟退貨…理由曝光

▲經典賽開打，球員愛吃的美食也曝光。（圖／記者游瓊華攝）

▲經典賽開打，外國球員愛吃的美食也曝光，包括功夫炒飯及紅酒燉牛肉。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽A組明（8）正式開打，包括中華隊、古巴、義大利、荷蘭等球隊互相捉對廝殺，為勝利拼搏。要有好表現，球員飲食也相對重要，此次球場飲食由知名連鎖吃到飽餐廳饗食天堂團隊負責，團隊透露，這次祭出紅玉茶葉蛋、炒米粉、炒麵等，都被美國職棒大聯盟退貨，連知名飲料珍奶也不行，最受青睞的是功夫炒飯跟紅酒燉牛肉。

饗賓餐旅資深經理戴菀伶表示，每天供應的食材份量相當驚人，包括雞蛋５00顆、牛肉100公斤、青菜300公斤、米飯150公斤、水果也超過500公斤。即便如此多食材，但球員一來不到20分鐘就可把一餐掃光，主廚們光補餐就忙翻天。

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▲▼ 超商茶葉蛋。（圖／記者曾婉婷攝）

▲餐飲團隊為經典賽球員準備的紅玉茶葉蛋被大聯盟退貨，原因是覺得剝殼麻煩。（示意圖／資料照片）

戴菀伶指出，原本團隊準備了紅玉茶葉蛋要讓外國球員品嘗，但大聯盟覺得剝殼太麻煩遭退貨，反而全進古巴隊、中華隊球員肚子裡，另外滷肉飯也因太油、奶茶有反式脂肪不利健康，所以也遭剔除菜單中。

至於各隊最愛菜單也出爐，義大利隊指定義大利麵要紅醬，不要白醬、青醬；荷蘭隊要喝濃湯及多蔬果。

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