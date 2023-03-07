日籍旅客恆春遺失護照　暖警出奇招...「火車直送高雄」助返鄉

▲恆春警分局車埔所員警合力將護照送達日本遊客IMAMURA手中 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

來台灣自助旅行的日本遊客IMAMURA遺失護照後，向恆春警分局報案，晚上撿到民眾送到派出所，警方避免擔誤他的行程及塞車之苦，利用休假將護照拿到枋寮火車站，經由火車送至高雄火車站，讓他順利拿到護照，貼心的服務讓他稱讚臺灣警察真是一流服務。

日本遊客IMAMURA某日早上慌張至恆春警分局車城分駐所報案，稱其護照遺失，所長李伯威以翻譯軟體和其溝通，並查詢外籍旅客在台遺失護照該如何處理，而當日適逢寒流來襲，便請IMAMURA先生於車城所稍作休息，警員林秉諄提供便當供其用膳，待其恢復體力再繼續行程。

當晚10時，民眾撿到IMAMURA的護照並送至車城所，但IMAMURA已離開恆春，警員方皓平隔天知道此事後，心想遺失護照會造成許多不便並耽誤行程，往後旅遊心情也會受到影響；而恆春、枋寮地區車流大，避免往返舟車勞頓；員警想辦法如何安全地將護照送至他手上，又不會塞車的交通工具僅剩鐵路。

由於IMAMURA報案，有使用通訊軟體LINE加好友並傳送照片，嗣後警員方皓平便以LINE及翻譯軟體與IMAMURA溝通並了解其行程，並致電各大火車站為其安排最妥適取回護照方法。

最後，利用警員孫志高休假前往枋寮地區時，將他的護照送至枋寮火車站，再由台鐵遺失物列車將護照送往高雄火車站，讓他在不影響行程下順利取回護照，讓他很感動。

恆春分局分局長林明波表示，所長李伯威、警員方皓平、林秉諄、孫志高主動積極、熱心幫助外籍旅客，深得當事人感謝，有效促進警察國際形象及台日兩國友好，貼心為民服務精神足為同仁表率。