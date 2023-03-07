車輪餅攤排一堆人！外送哥「正想棄單」下秒感動哭　同行被暖爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送員日前到一個車輪餅攤取餐，眼看排隊人潮不少，讓他萌生棄單的念頭，沒想到老闆娘1舉動瞬間感動他，而他則默默跑到旁邊的手搖飲店，買了兩杯熱珍奶「暖心奉還」，文章引起熱烈回響，大票網友盛讚，「善的循環」、「當好人遇上好人」。

外送哥在臉書社團「外送員的奇聞怪事」娓娓道來，前幾天到車輪餅攤取餐，是一對夫妻在經營，因為客人不少，老闆娘說不好意思，要等一會兒，當他正猶豫是否要棄單離開時，對方突然塞了一個熱騰騰的車輪餅，說是外送很辛苦，要他拿去吃。

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▲老闆和外送員在比暖。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

那時，他感受到一股暖意，同時看著夫妻倆在冷颼颼的天，也辛苦在外擺攤，於是一聲不響地跑到旁邊的50嵐，買了兩杯熱珍奶請老闆、老闆娘喝，「接著換他們手足無措了，一下說要給我錢，一下要我再多拿幾個車輪餅去吃，我拒絕後就離開了，不給他們回饋的機會。」

最後，原PO也笑說，雖然這單虧錢，但他很樂意。而許多網友及同行則感動直呼，「心中有愛，工作起來就會很快樂」、「這老闆一直對外送員都很客氣」、「這就是人與人之間的溫度」、「每個行業都有溫馨的一面」、「我也被阿姨塞過礦泉水加麥香紅茶一瓶」、「好暖的文章喔」。