全台缺蛋「他卻爽買1.2公斤」！全聯店員揭真相　一票人驚呆

▲原PO接到全聯的生鮮雜貨外送單。（示意圖／記者林育綾攝）



記者施怡妏／綜合報導

外送平台越來越發達，生鮮雜貨也可以外送，一名外送員就表示，接到一筆全聯的訂單，有一件商品名稱為「烏山頭雞蛋丁」，在核對商品時卻沒有看到雞蛋，以為是店員少放了，一問之下才知道，原來雞蛋丁指的是「柳丁」，讓他超傻眼，貼文一出就有網友笑喊「會不會客人也誤會了？」

外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，剛剛在接單時鬧了笑話，核對完商品時，發現少了一樣，詢問店員「雞蛋呢」，對方回應沒有雞蛋，原PO便指著明細上的「烏山頭雞蛋丁1200g」，認為店員少放了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雞蛋丁不是雞蛋。（圖／翻攝自FB／外送員的奇聞怪事、翻攝自全聯線上購官網）

然而，店員解釋「那不是雞蛋啦」，接著指著袋子裡的柳丁喊「是這個啦」；原PO一看傻眼，原來是雞蛋大小的柳丁，「柳丁就柳丁，叫啥雞蛋丁，我真的快翻白眼」。

貼文一出，不少網友驚呼「第一次聽過雞蛋丁」，「看到雞蛋兩個字都會很敏感」、「如果買家也看雞蛋兩個字就下單的話就好玩了」、「會不會客人也以為自己點的是雞蛋」、「活了四十多歲沒聽過雞蛋丁這東西」、「我也不知道雞蛋丁，明天去買來吃吃看」、「過貓不是貓，雞蛋丁不是雞蛋，砂糖橘不是砂糖，老婆餅不送老婆」。

▲不少網友也不知道雞蛋丁是柳丁。（圖／翻攝自FB／外送員的奇聞怪事）

不過，也有網友酸原PO沒常識，「自己沒見識，再來雞蛋會有1200g？」「明明是自己少看一個字，斷章取義，還怪別人咧」。就有網友跳出來幫補血，「沒去市場逛或是買水果的人，不知道名字很正常啊！我不覺得這是大家一定會知道的常識，幹嘛罵人家版主，再來，雞蛋1200g也才兩斤，很多人都會買到兩斤啊」、「至少他有對單，品項，比拿了不對單號，好多了」、「雞蛋丁本來就是柳丁的一個品種，雲林古坑有名水果之一，皮薄汁多因而得名」。