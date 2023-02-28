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外送員跌倒　打翻麥當勞飲料！他取餐「見1幕」感動炸…萬人狂讚

▲▼外送。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員貼心舉動，讓原PO超感動。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

現在外送服務相當方便，只要拿出手機按一按，就會有美味的食物，不少外食族都很依賴外送，一名網友表示，點了麥當勞的外送，怎料外送員拿餐時跌倒，飲料灑出來一點，為了表示歉意，外送員送餐時留下50元，讓他超感動。貼文曝光，吸引超過萬名網友點讚，「用小費回給他」、「太好心了」。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，外送員打電話告知，因為拿餐時跌倒，所以飲料灑出來一點，他表示沒關係。後來下樓取餐時，發現飲料杯上放了一枚50元硬幣，讓他很驚訝，同時也很心疼，「辛苦那個外送員了，一單的錢就這樣沒了…真的不用這樣委屈自己啦」。

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他下樓取餐時外送員已經騎走了，不得不拿走50元，並透露自己也曾當過外送員，能理解外送員的辛苦，因此打算用給小費的方式感謝外送員，但他卻找不到給小費的方式，「評價給完我也沒看到哪裡可刷小費，就算我想刷小費回去也沒辦法」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／外送員的奇聞怪事）

▲外送員留下50元以示負責。（圖／翻攝自FB／外送員的奇聞怪事）

貼文一出，吸引超過1.9萬名網友大讚，「麥當勞的蓋子真的很愛噴，願意送麥當勞的外送員，你們要珍惜」、「我第一次送也是灑，也放了10塊給客人」、「我也遇過外送員把我的湯灑出來，然後直接請我吃不收錢」、「錢是真的不好賺，但他這樣做以示負責！讚！真的不錯的外送員」。

其中，有網友指出，外送員應該是擔心會吃負評，「他可能覺得，被投訴然後停權比較可怕」、「比起50元，或許希望你能高抬貴手別給他負評」、「一些司機很重視被客人給負評，像我就會很在意，所以會努力的把服務做好」、「希望你不要給他負評」。

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