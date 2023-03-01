人在國道服務區叫外送　外送員送達「秒吞3600罰單」氣炸：被陰了

▲人在國道服務區叫外送，外送員送達秒吞3600罰單。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者趙蔡州／綜合報導

現在外送服務很方便，只要拿出手機按一按，就會有美味的食物送上門，不過有一名外送員投訴，他日前接獲一份訂單，他依指示抵達後，才發現該處是「國道南投服務區」，遭警方攔下開罰3600元，讓他非常不滿，「人都已經在高速公路休息站，還叫什麼外送」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「外送員薪情分享及問題討論區」表示，他日前接到一份訂單，客人備註送到新東陽服務區，他最初以為是買伴手禮的店，就依照手機的指示路線前進，不料當他正在找尋正確地址時，突然被一輛警車攔下盤查，才知道這裡是高速公路休息站，被警方當場開出3600元罰單，讓他氣得大罵「被陰了」。

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▲中寮便道的入口其實有標示是國道起點。（圖／翻攝自記者爆料網）

原PO生氣說，不論下單的是高速公路休息站的工作人員或遊客，難道下單前會不知道自己身在什麼地方嗎，為何人已經在高速公路休息站，卻還要叫外送服務，真的是太扯了。離譜的是，他在被警員開單時，旁邊又有一位同行騎進服務區，結果同樣被開單，讓他直呼這位客人是害1個人不夠，還要害2個人就是了。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「你在服務區叫什麼外送」、「怎麼有人心腸那麼壞惡毒」、「這種罰單不能叫客人處理嗎」、「好扯，第一次聽到在高速公路上點外送」、「我本身也是個貨車送貨員，也是非常害怕送那種沒有正確地址，到那種人生地不熟的地方，只能自求多福」。

國道警方表示，國道3號南投服務區除了可由高速公路進入外，也可以透過服務區後方的中寮便道進入，而服務區道路也屬於高速公路路段，屬於機車不得進入之規定道路，違者依法可處3千至6千元以下罰鍰，中寮便道入口處均有設置標誌提醒，警方當下除依法告發外，也引導人、車安全離開南投服務區。