南投補選吞敗侯友宜淪戰犯？　朱立倫：別再把矛頭指向黨內同志

▲國民黨主席朱立倫受訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投立委補選日前落幕，由民進黨候選人蔡培慧以1925票險勝國民黨對手林明溱，藍營內部掀起檢討聲浪，而新北市長侯友宜因缺席選前之夜，再度被點名。黨主席朱立倫今（7）日受訪表示，自己要承擔所有責任，大家別再把矛頭指向任何一位其他的黨內同志；更透露不管是當面還是致電，都已向侯友宜表達感謝。

朱立倫下午出席國民黨智庫舉辦的《職場女性的美麗與哀愁》記者會，會後受訪時被問到南投立委補選失利，朱立倫直言．對於南投的選舉失利表達歉意，自己作為黨主席要負完全的責任，不管是中間有任何的錯誤或是輔選不力，都要深刻的檢討，大家別再把矛頭指向任何一位其他的黨內同志，其他縣市長或是同志都很辛苦，事後他都有一一表達感謝，「所有的責任我來扛、來承擔，2024一定要推出最強候選人。」

至於傳出黨內對侯友宜偏安一隅有反彈聲浪，朱立倫進一步指出，不但事前侯友宜有輔選，選前之夜也有錄影，都表達最高感謝，除了電話也有當面感謝，至於兩人之間是否有發生不愉快？朱立倫則說，「謠言止於智者」，事後不管是電話或當面都有感謝。

最後，朱立倫也說，明天常會會討論相關提名作業，一定會積極地進行相關動作，大家團結一致，積極來進行。