侯友宜開「副總統3條件」點名她？　柯志恩：總統是誰都還沒確定

▲國家政策研究基金會 「職場女性的美麗與哀愁，誰關心？」記者會，柯志恩會後受訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統熱門人選新北市長侯友宜儘管遲未表態，日前卻傳出侯陣營已開始尋覓副總統人選，開出「女性、專業、留美」3項條件，可能人選為智庫執行長柯志恩及立委李貴敏。對此，柯志恩7日回應，「總統府太遙遠，市政府比較可行務實」，何況國民黨連總統候選人都還沒有確定。

媒體日前報導，國民黨內看好侯友宜參選總統，侯陣營開出「女性、專業、留美」3項條件尋覓副手，對決民進黨可能的「賴蕭配」，並指柯志恩及李貴敏是可能人選。侯友宜4日接受媒體訪問時並未否認此事，只說「每個人有每個人角色，好好為國為民，努力做事。」

對於外界點名擔任侯友宜副手人選，柯志恩今天下午於智庫「誰關心職場女性的美麗與哀愁」記者會結束後接受媒體訪問，她表示目前國民黨連總統候選人都還沒有確定，所以不可能有副手在這時出線。

柯志恩表示，如果問她個人的話，「我會努力進（高雄）市政府」，並指「總統府太遙遠，市政府比較可行務實」。她進一步強調，已經在高雄鳳山龍成宮講過，不管選得如何一定長駐高雄，所以當然會深耕高雄、深耕南部，這是國民黨對南部鄉親最大的承諾，絕對會說到做到！