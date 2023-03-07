國民黨怎提出總統人選？柯志恩挺徵召　駁傅崐萁運作「郭朱配」

▲國家政策研究基金會 「職場女性的美麗與哀愁，誰關心？」記者會，柯志恩會後受訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

3月4日南投立委補選結束，國民黨針對2024總統提名辦法旋即展開熱烈討論，孫文學校總校長張亞中上午召開記者會呼籲採行初選，智庫執行長柯志恩下午則表態支持徵召。柯志恩透露，目前來說，如果黨內有共識，徵召會是一個相當不錯的方式，因為會比初選造成更少的嫌隙。她也提到，沒聽過立委傅崐萁運作「郭朱配」，也不認為傅會扮演這樣的角色。

國民黨主席朱立倫日前多次重申，3月4日南投立委補選結束後，會立即對2024總統與立委提名辦法展開討論。孫文學校總校長張亞中今天上午就提出《真金方案》構想，呼籲國民黨應採行初選，且初選結果應交由黨員投票及全民調各50%。

國民黨智庫執行長柯志恩今天下午出席「誰關心職場女性的美麗與哀愁」記者會，會後受訪則表示，黨主席朱立倫說，他會負責找出最適當的候選人，也已展開協調。她並透露，目前來說，如果黨內有共識，徵召會是一個相當不錯的方式。

柯志恩說，國民黨可能的總統人選，就現在檯面上這些人；過去因為國民黨的體質，如果能經由開誠布公的討論，並以國民黨勝選為最大考量，她個人認為徵召會比初選造成更少的嫌隙。她並補充，這是她個人的想法，不代表黨中央的立場。

至於有媒體問及，立委傅崐萁在運作「郭朱配」，對此柯志恩表示，她在黨中央跟智庫都沒有聽到相關傳聞，也不認為在提名總統人選的過程中，傅崐萁會扮演任何一個這樣的角色，「所以還是主席那句話，謠言止於智者。」

柯志恩強調，國民黨會推出非常透明公開的辦法，而且也會基於母法，不會有任何開後門的條款，讓所有參選人都能在最公平的原則下，讓大家都能去接受。