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竹市112年勞工大學免費專業課程　3／10起線上報名

▲GA. Design 客製西服創辦人游凱翔是講座的受益者。（圖／新竹市政府提供）

▲GA. Design 客製西服創辦人游凱翔是講座的受益者。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市112年勞工大學即將開辦，新竹市政府整合本市大學專業師資，提供8系列160場免費專業課程，將於3月10日上午10時起開放線上報名，每場僅收30名，額滿即止。新竹市長高虹安邀請15歲以上勞工及青年朋友們踴躍報名，打造職場專業力，激發創新創業能量！

高虹安表示，雖然國內就業市場受疫情影響，青年面臨就業困境，但新竹市仍為全國失業率最低的地區之一，顯示產業需求穩定。今年新竹市勞工大學160場課程，包含活動企劃、身心健康、文創實務、職業體驗、美學設計、智慧科技及永續發展等8個系列，幫助勞工及青年朋友們培育多元專長、儲備職場能量。如今疫情逐漸緩和，求職市場熱度大增，市府鼓勵青年朋友提前培養就業軟實力，參加講座獲得啟發，找到自身適合的方向。

勞工處指出，GA. Design 客製西服的創辦人游凱翔是勞工大學社群行銷系列講座的受益者，他從講座中得到不少啟發，突破許多思考盲點，實際操作時配合老師建議，調整臉書社群經營方向及文案撰寫方式，拍照的技巧提升及照片選用，確實做到學以致用，期許自己寫出打動人心的文案故事以利提升社群的經營能力並觸及更多潛在的客戶。他鼓勵青年參與勞工大學各類專業職能課程，對於提升工作及職場能力有相當多幫助。

另外，參與「休閒療癒系列」課程的林侑穎，本職為美術老師，她非常喜歡這類令人身心愉悅的課程，在專注課程的當下，忘記其它煩憂，促進健康和保健，克服壓力調劑身心，尤其花草植物既美好又療癒，她特別推薦。

勞工處長黃錦源表示，今(112)年勞工大學將於4月7日起陸續上課，精心規劃職場實用課程，包含各項身心療癒的體驗活動、體適能系列、活動企劃、簡報設計、平面設計、永續發展SDGs議題、創新創意方法介紹等，讓青年順利銜接職場亦做到身心調劑；另外領隊導遊職場體驗、永續旅遊、芳療整復、自媒體網紅、AI及元宇宙體驗等課程，不僅培養第二專長，甚至成為創業敲門磚。課程皆位於中華大學、元培醫事科技大學、玄奘大學、國立陽明交通大學、國立清華大學及市區等地點，利於勞工及青年朋友運用下班下課時間進修。

黃錦源處長說明，去(111)年新竹市勞工大學逾2,400人次受惠，今年擴大辦理，並邀請中興大學產學研鏈結中心榮譽創業顧問楊璦妃講師，提供諮詢及營運企畫書建議、創業經歷分享服務，只要是曾參與本計畫且需要創業的學員，皆歡迎參加後續開辦的創業計畫書寫作諮詢活動，預計15人次受益。

勞工處提醒，勞工大學3月10日上午10時開放線上報名，額滿即止。活動及報名網址為https://bit.ly/3XKu5FA ，詳情洽詢(03)5153383分機51。上課場域分布五校與市區，請依簡章規定前往指定授課地點，因應疫情變化，屆時將依政府及各單位相關規定調整課程，並請大家落實與配合政府與各場館之防疫措施。

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